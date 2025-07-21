Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa geçtiğimiz yıl makam odasında tadilat yaptırdı. Oda için 7 milyon lira harcandı. Eski Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kulaksız, Rektörün makam odası tadilatı için 7 milyon lira harcamasını YÖK’e şikayet etti. Kulaksız, “Rektör, öğrencilerin hakkı olan bütçeden tam 7 milyon TL harcayarak makam odasını lüks bir saraya çevirdi mi? 88 m² makam odası, 64 m² tuvalet, özel banyo, cam duvar, VIP mobilyalar ve tadilatlar kamu kaynağıyla mı karşılandı?” sorularını yöneltti ve cevap istedi. Şikayet YÖK Denetleme Kurulu tarafından incelendi. Ardından Kulaksız’ın sorularına yazılı yanıt gönderildi.

İLGİNÇ CEVAP



Anahtar teslimi götürü bedel usulüyle yaptırılan işlerin elektrik ve makine tesisatı imalatlarını kapsadığı ve bazı ihtiyaç duyulan ofis eşyalarının alımı yapıldığı bildirildi. Kayseri Üniversitesi Rektörlük katı onarım ve yenileme ihalesinin doğrudan temin yöntemiyle yapıldığını burada ‘idarenin takdir yetkisini kullandığı’ ifade edildi. Yaptırılan işlem için Rektör Karamustafa hakkında herhangi bir işlem yapılmasına da gerek olmadığı bildirildi.



