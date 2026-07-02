Yıllık 7 milyon barajını aşarak tarihi bir turist akınına uğrayan Bali Adası, son aylarda arkası kesilmeyen skandallar ve ürpertici olaylarla çalkalanıyor.

Tropikal plajları, lüks villaları ve kültürel dokusuyla milyonları cezbeden ada, kıyılarına vuran ceset parçaları ve otel odalarında bulunan gizemli ölümler nedeniyle bir güvenlik krizinin eşiğine geldi.

Uluslararası hesaplaşma mı?

Yerel emniyet güçlerinden alınan bilgilere göre, adanın popüler plajlarında ve nehir yataklarında kesilmiş insan uzuvlarının bulunması, adadaki "güvenli cennet" imajına büyük darbe vurdu.

Yapılan DNA incelemelerinde, kurbanların bazılarının fidye için kaçırılan ve işkence gören yabancı uyruklu milyarderlerin çocukları ile uluslararası suç şebekeleriyle bağlantılı kişiler olduğu tespit edildi.

Yerel halk ve adada bulunan turistler büyük panik yaşarken, Bali polisi Interpol ile ortaklaşa yürüttüğü soruşturmada birden fazla sahte pasaport kullanan yabancı uyruklu şüphelilerin peşine düştü.

Suç örgütlerinin hesaplaşma noktası oldu

Turizm acenteleri ve yerel işletmeler yaşanan bu olayların ardından rezervasyon iptallerinden endişe ederken, uzmanlar kontrolsüz büyüyen turizm dalgasının adayı küresel suç örgütleri için de bir kaçış veya hesaplaşma noktası haline getirdiği konusunda uyarıyor.

Milyonlarca insanın akın ettiği Bali’de güvenlik önlemlerinin ve denetimlerin artırılması istenirken, gizemli ölümlerin ardındaki sır perdesi henüz tamamen aralanabilmiş değil.