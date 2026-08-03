Halka arzlar ve fonlar sayesinde milyonlarca kişinin Borsa İstanbul’da yatırım yapmaya başlamasının kazananı 30 bin kişilik bir grup oldu. Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “Vatandaş sermaye piyasaları üzerinden tuzağa çekildi. Borsada 30 bin kişi, 7 milyon insanın kaderi ile oynuyor” eleştirisini yaptı.

‘BUNUN ADI SOYGUN’

Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda borsada 10 milyon lira ve üzerinde hisse senedi portföyüne sahip olan 30 bin 574 yatırımcının 5 trilyon liralık varlığı bulunduğunu vurguladı. Özgür Karabat, eleştirilerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Yani, yatırımcıların sadece yüzde 0.46’sı, borsadaki servetin yaklaşık yüzde 80’ine sahip. Geriye kalan 6 milyon 688 bin yatırımcı ise toplam portföyün yalnızca yüzde 20’sini paylaşıyor.” Son dönemde halka arzların beklentileri karşılamadığını belirten Karabat, “Faizciler, mevduatçılar, carry trade işlemi yapanlar, foncular, hisse manipülatörleri yüksek getiri elde etti. Buna karşılık, borsaya yeni giren milyonlarca küçük yatırımcı beklediği getiriyi elde edemedi. Halka arz edilen şirketler arz fiyatının altına düştü, olan vatandaşa oldu” yorumunu yaptı.

Borsada yatırımcı sayısının haziran sonunda 6 milyon 718 bin 682 kişiye ulaştığını hatırlatan Karabat,

“7 milyon yatırımcı 30 bin kişiye yem mi ediliyor? Bunun adı açık açık soygundur! 30 bin büyük portföy sahibi içinde bazıları hisselerde oynama yapıp, küçük yatırımcıları korkutarak ellerindeki hisseleri ucuza alıyorlar. Başta Mehmet Şimşek olmak üzere ekonomi yönetimi ise buna göz yumuyor. Güven zedelendiği için yeni sermaye gelmiyor” iddiasında bulundu.

Halka arzların yarısı kaybettirdi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yeni başkan Mahmut Sütcü döneminde halka arzların sayısını artırması yatırımcıların bir kısmının tepkisini çekiyor. Yalnızca temmuz ayında 12 şirket borsada işlem görmeye başlarken bazı halka arzlarda sert düşüşler görüldü. Temmuz ayında borsaya katılan şirketlerden Masfen Enerji, Met-Gün Enerji, Saat ve Saat, Intercity ve Albayrak Beton, halka arz fiyatının altında işlem görüyor. Bu nedenle Bewen Enerji, 29-31 Temmuz’daki talep toplama döneminde oluşan piyasa koşulları nedeniyle halka arz sürecini yeniden değerlendirerek ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.