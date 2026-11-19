Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında ifade işlemleri tamamlanan Adil Varlık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Yazıcı hakkında sulh ceza hakimliği 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'imza atma' şeklinde adli kontrol kararı verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor.
Soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan Adil Varlık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yazıcı, İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Yazıcı burada yaklaşık 6 saat soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasalarına ilişkin soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırılan Mustafa Yazıcı, dün adliyeye geldi. Mustafa Yazıcı, savcılıktaki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, Yazıcı hakkında 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'imza atma' şeklinde adli kontrol kararı verdi.