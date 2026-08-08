Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi'nde yapım çalışmaları devam ediyor. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile entegre edilmesi planlanan proje tamamlandığında Kayseri, yüksek hızlı tren ağına dahil olacak.

HAT 142 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OLACAK

Proje kapsamında Yerköy ile Kayseri arasında 142 kilometre uzunluğunda çift hatlı demiryolu inşa edilecek. Hat üzerinden hem yolcu hem de yük taşımacılığı yapılması planlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projedeki çalışmaların yüzde 53 seviyesine ulaştığını açıkladı. Hattın 2028 yılının ikinci yarısında hizmete alınması hedefleniyor.

BEŞ İSTASYON BULUNACAK

Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı üzerinde toplam beş istasyon yer alacak. İstasyonlar Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Kayseri olarak belirlendi. Hattın hizmete girmesiyle trenlerin saatte 250 kilometre hıza ulaşması öngörülüyor.

22 TÜNEL VE 27 DEMİRYOLU KÖPRÜSÜ İNŞA EDİLECEK

Projenin altyapı çalışmaları kapsamında 22 tünel yapılacak. Ayrıca toplam uzunluğu 6 bin 608 metreyi bulan 27 demiryolu köprüsünün inşa edilmesi planlanıyor.

ANKARA-KAYSERİ ARASI ULAŞIM KISALACAK

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile entegre çalışacak proje, Ankara ile Kayseri arasındaki ulaşım süresini de önemli ölçüde azaltacak.