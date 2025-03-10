Yapılan bir yeni araştırmaya göre, düzenli olarak yatakta kalmak Alzheimer da dahil olmak üzere birçok ölümcül hastalığı da beraberinde getirebiliyor. Araştırmacılar, günde ortalama 7 saat uyuyan kişilerde endişe verici bir şekilde sağlık sorunları riskinin azaldığını ortaya koydu.

7 SAATEN FAZLA UYUYANLARDA RİSK BÜYÜK ÇIKTI

Fakat 7 saatten fazla uyuyan kişilerde ise bilişsel gerileme, diyabet, kalp hastalıkları riskinin yüksek olduğu kanıtlandı. Fakat, 7 saatten az uyuyanların da düşük ruh hali, zayıf kas ve kemik sağlığı sorunları, yorgunluk gibi durumlar yaşandığı belirtildi.

UYKU İLE SAĞLIK ARASINDA BAĞLANTI ÇIKTI

Yapılan beyin taramalarında ise beyinlerinin duyguyla bağlantılı bölgelerde küçülmüş göründüğünü ortaya koyuldu. Araştırmacılar bunun bu hastalarda görülen düşük ruh haliyle bağlantılı olduğuna inanıyor. Uzmanlar, bulguları uyku ile sağlık arasındaki bağlantının anlaşılmasında bir 'paradigma değişimi' olarak nitelendirdi.

AŞIRI UYUYANLARIN DİKKAT!

Warwick Üniversitesi araştırmasında 38-73 yaş aralığındaki yaklaşık yarım milyon kişinin uyku verileri analiz edildi. Araştırmacılar, aşırı uyuyan kişilerde hastalığın nedeni olmaktan ziyade altta yatan bir hastalığın belirtisi olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.

Önceki araştırmalar, dokuz saatten fazla uyumanın dejeneratif beyin hastalığı Alzheimer'ın bir işareti olabileceğini öne sürmüştü. Ancak Warwick araştırmacıları artık düzenli olarak yedi saatten fazla uyumanın ölümcül durumu gösterebileceğine inanıyor. Fakat, yedi saatten az uyuyanlarda, sağlık sorunlarının yeterince uyumamaktan kaynaklandığına inanılıyor.