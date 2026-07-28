İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü, İstanbul, Bakırköy ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde ortak bir çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, liderliğini yurt dışında bulunan ve kırmızı bültenle yakalama kararı olan kişilerin yaptığı 7 ayrı organize silahlı suç örgütü hedef alındı.

İSTANBUL VE BURSA'DA EŞ ZAMANLI MÜDAHALE

Şüphelilerin Başakşehir, Güngören, Avcılar, Maltepe, Fatih, Esenyurt, Kağıthane ve Bağcılar ilçelerinde 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme', '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet' ve 'tehdit' gibi çok sayıda farklı suça karıştıkları belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından İstanbul ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyon kapsamında 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerle ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.