Tutuklu Belediye başkanları, “Önümüzde bir parti meselesinden çok daha büyük bir mesele var: Halkın kendi geleceğini seçme hakkı. Bu nedenle siyasi mücadelemize YENİ Parti’de devam etme kararı aldık” diyerek siyasi mücadelelerine YENİ Parti’de devam etme kararı aldıklarını açıkladı.

YENİ Parti’ye geçen tutuklu belediye başkanları şöyle:

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat,

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler,

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan,

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün,

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu,

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat.

“Millet egemenliğini savunduğumuz için Silivri’de tutsağız”

Belediye başkanları, sandıktan çıkan değişim iradesinin iktidar tarafından demokratik siyasetin doğal bir sonucu olarak karşılanmadığını savundu. Mesajda şu sözlere yer verildi:

“Bizler bugün milletin sandıkta verdiği yetkiyi siyasi vesayete teslim etmediğimiz için Silivri’de tutsağız. Savunduğumuz ve mücadelesini verdiğimiz, Cumhuriyet’in temeli olan millet egemenliğidir. O gün bugündür, ‘Sen yoksun. Senin oyun bir önemi yok’ diyen bir anlayış, yurttaşımızı temel haklarından, söz hakkından ve güvenli bir gelecekten mahrum etmeye çalışıyor.”

Belediye başkanları, seçildikten sonra kısa sürede kurumlar kurduklarını ve hizmetler başlattıklarını anlattı. Mesajda kreşlerin kapılarının açıldığı, kent lokantalarında yemek çıktığı ve sosyal desteklerin yurttaşa ulaştığı belirtildi. Belediye başkanları, şöyle dedi:

“Belediyelerin tabelaları yerinde dururken halkın iradesi içlerinden sökülüp alınamaz. Yapılan hizmetler sahiplenilirken onları mümkün kılan demokratik irade yok sayılamaz. Üstelik sorumluluğumuz bugün belediyelerimizin sınırlarından daha büyük.”

“Halkın tercihi istikametimizdir”

Belediye başkanları, yaşananların “faili belirsiz bir demokrasi aşınması” olmadığını, iktidarın yargı süreçlerini seçilmiş iradeyi tasfiye etmenin aracı hâline getirmesinin sonucu olduğunu savundu. Siyasi partilere yönelik müdahaleyi de aynı ihlalin parçası olarak değerlendiren belediye başkanları, şunları söyledi:

“Halkın tercihi istikametimizdir. Bir belediyede halkın seçtiği yönetime, bir siyasi partide ise üyelerin ve delegelerin ortaya koyduğu iradeye yönelik müdahaleyi aynı temel demokratik ihlalin parçası olarak görüyoruz. İşte tam da bu noktada, önümüzde bir parti meselesinden çok daha büyük bir mesele var: Halkın kendi geleceğini seçme hakkı. Bu nedenle siyasi mücadelemize, milletimizin işaret ettiği yönde, YENİ Parti’de, Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde devam etme kararı aldık.”

Belediye başkanları mesajlarını, YENİ Parti’de buluşma çağrısıyla tamamladı:

“Mazbatamız sorumluluğumuzdur, karanlık çöktü diye bu değişmez. Kapılarımız kilitli, ama bu ülkenin önündeki yol açık. O yolda bugün bir adım atıyoruz: Halkın kurduğu YENİ Parti’de buluşuyoruz.”