Belgesel kapsamında Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan Sancak kökenli ailelerle görüşmeler yapıldı. Araştırma süreci daha sonra Kuzey Makedonya ve Sırbistan’ın Sancak Bölgesi’nde sürdürüldü. Çalışmada, göçü yaşamış ve büyük bölümü 80 yaşın üzerinde olan 100’den fazla kişiyle sözlü tarih mülakatları gerçekleştirildi.

Belgesel için yalnızca tanıklıklar değil, aynı zamanda geniş çaplı arşiv çalışması da yürütüldü. Türkiye’nin yanı sıra Sırbistan, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Macaristan, Avusturya ve Almanya’da kütüphaneler, resmi arşivler ve özel koleksiyonlar tarandı. Döneme ait gazete nüshaları, resmi belgeler ve aile albümleri dijital ortama aktarılarak kapsamlı bir arşiv oluşturuldu.

Projenin yönetmeni Selim Öztürk, çalışmanın amacının göç hikâyelerini kayıt altına almanın ötesinde, toplumsal hafızayı korumak olduğunu belirtti. Belgesel, Türkiye Bosna Sancak Derneği’nin desteğiyle hazırlanırken, görüntü yönetmenliğini Farid Huseynzade üstlendi.

Post-prodüksiyon sürecinin tamamlanmak üzere olduğu belgeselin, önümüzdeki dönemde çeşitli film festivallerinde gösterime sunulması hedefleniyor. Ayrıca Selim Öztürk’ün “Srebrenitsa Soykırımı” belgeselinin de festival yolculuğuna çıkacağı, her iki yapımın daha sonra üniversiteler ve kültür merkezlerinde izleyiciyle buluşturulmasının planlandığı belirtildi.