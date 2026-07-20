ABD'de yerli üretim elektrikli araçlara sağlanan 7.500 dolarlık federal vergi indiriminin Eylül 2025'te sona ermesi, tüketici talebi üzerinde doğrudan etkili oldu.

Cox Automotive tarafından paylaşılan verilere göre, elektrikli araç teslimatları 2025 yılının son çeyreğinde %46 oranında geriledi. Bu düşüş eğilimi 2026 yılının ilk çeyreğinde de %27'lik bir azalma ile devam etti. Ekonomik yavaşlama, gümrük vergileri ve azalan talep karşısında otomotiv şirketleri, ABD pazarındaki ürün gamlarını revize etme kararı aldı.

MARKA VE MODELLERE GÖRE ALINAN YENİ KARARLAR

Tesla Model S ve Model X Üretim Hatlarında Değişiklik

Tesla Model S: Markanın 2012 yılından bu yana üretimde olan 94.990 dolar başlangıç fiyatlı lüks sedan modeli Model S, uzun süredir devam eden satış düşüşleri gerekçesiyle üretimden kaldırılıyor.

Tesla Model X: 99.990 dolar fiyat etiketine sahip lüks SUV modeli Model X'in üretimine, düşük talep nedeniyle 2026 yılının ikinci çeyreğinde son veriliyor. Şirket, bu modellerden boşalan üretim hatlarını insansı Optimus robotlarının üretimine kaydıracağını açıkladı.

Hyundai ve Kia Modellerinde Geri Çekilme ve Ertelemeler

Hyundai Ioniq 6 Standart: Şubatta ABD'de 229 adet satan standart sedan model, pazar payının düşmesi nedeniyle ABD listelerinden çıkarılıyor. Marka bu alanı pist odaklı Ioniq 6 N modeliyle ikame etmeyi planlıyor.

Hyundai Kona Elektrik: Güney Kore'den ithal edilen ve 33.000 dolarlık fiyatıyla dikkat çeken modelin ithalatı durduruldu. Mevcut araçlar 2025 stoklarıyla sınırlı kalırken, modelin 2027 yılında yenilenerek dönmesi bekleniyor.

Kia Niro EV: Hwaseong fabrikasında üretilen model, ek gümrük vergileri ve yavaşlayan talep nedeniyle pazar dışı kalıyor. Aracın fişli hibrit (PHEV) versiyonu da kaldırılırken, yola sadece standart hibrit versiyonuyla devam edilecek.

Kia EV6 GT ve EV9 GT: Yüksek performanslı bu amiral gemisi donanım seviyelerinin piyasaya sürülmesi değişen piyasa koşulları nedeniyle belirsiz bir süreye kadar ertelendi. Georgia fabrikasındaki standart donanımların üretimi ise sürüyor.

VOLVO, HONDA VE ACURA STRATEJİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Volvo EX30: 35.000 doların altındaki fiyatıyla planlanan Çin menşeili küçük SUV model, ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerine takıldı. Üretimi Belçika'ya kaydırma girişimi maliyetleri karşılamayınca Volvo, odağını orta boy SUV modeli EX60'a çevirme kararı aldı.

Honda O Serisi: Elektrikli araç bölümünde 15.7 milyar dolarlık kayıp açıklayan Honda, mart ayında yapmayı planladığı kama tasarımlı "0 Serisi" sedan ve SUV modellerinin üretimini iptal ederek hibrit araçlara odaklanacağını duyurdu.

Acura RSX: Honda'nın strateji değişikliği doğrultusunda, ağustos ayında tanıtılan Tesla Model Y rakibi RSX EV modelinin üretimi planlama aşamasındayken iptal edildi. Bu kararla lüks marka Acura'nın ürün gamında tamamen elektrikli bir model kalmadı.