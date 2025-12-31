Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Ayşegül Şeynova, Gökmen Kadir Şeynova, Mert Vidinli ve Ezgi Fındık'ın mal varlığına el konuldu.
AYRINTILAR GELİYOR...
Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Ayşegül Şeynova, Gökmen Kadir Şeynova, Mert Vidinli ve Ezgi Fındık'ın mal varlığına el konuldu.
AYRINTILAR GELİYOR...
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.