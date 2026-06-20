The Weather Channel meteoroloğu Jan Schenk, her yıl 27 Haziran’da kutlanan "Yedi Uyuyanlar Günü" efsanesinin bilimsel olarak %80'e varan bir doğruluk oranına sahip olduğunu açıkladı.

Fındık faresi mi? Asıl kökeni şaşırttı

Halk dilinde yanlış bir çeviriyle bazen "Yedi Fındık Faresi Günü" olarak da anılan bu özel günün asıl kökeni sevimli bir kemirgenden değil, Türkiye'deki çok eski bir Hristiyan efsanesinden geliyor.

3. yüzyılda Roma zulmünden kaçarak Efes (İzmir) yakınlarındaki bir mağaraya sığınan ve orada duvar örülerek hapsedilen Yedi Uyuyan genç Hristiyan, yaklaşık 200 yıl sonra bu mağarada mucizevi bir şekilde uyanırlar. Kilise takviminde bu azizlerin anıldığı gün 27 Haziran’a denk gelir.

Asırlar boyunca tarımla uğraşan çiftçiler, tam da bu tarihlerde kalıcılaşan hava durumunun yazın geri kalanını belirlediğini fark etmiş ve ünlü "Yedi Uyuyanlar atasözünü" doğurmuşlardır.

Bilim ne diyor? %80 istatistiki gerçeklik

Meteorolog Jan Schenk, bu kuralın basit bir atasözünden ibaret olmadığını, bilimsel olarak "meteorolojik tekillik" yani istatistiksel olarak kanıtlanmış bir hava modeli olduğunu söylüyor.

Peki tek bir gün tüm yazı nasıl etkiler?

Yaz gündönümünden (21 Haziran) hemen sonra, güneş radyasyonu ve konumu gökyüzünde neredeyse sabit kalır. Bu durum, ilkbahardaki dengesiz atmosferin sakinleşmesini ve Dünya genelinde uzun süreli, istikrarlı bir hava modelinin oturmasını sağlar.

Uzmanlar tek bir güne (27 Haziran) takılıp kalınmaması gerektiği konusunda uyarıyor. 1582'deki takvim reformu nedeniyle bu kural aslında haziran sonundan temmuzun ilk haftasına kadar olan (7-8 Temmuz) genel hava durumunu kapsıyor. Eğer bu günlerde yüksek basınç sistemi yerleşirse, yazın geri kalanı kavurucu ve kurak; alçak basınç yerleşirse 7 hafta boyunca yağışlı geçiyor.