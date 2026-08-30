Phil Foden'un 7 yaşındaki oğlu Ronnie Foden'un dijital varlığı, ailesi tarafından profesyonel bir şekilde yönetilmek üzere yeni bir pozisyon açıldı. Yıllık 50 bin sterlin (3 milyon 260 bin TL) maaşlı "Marka ve Sosyal Medya Müdürü" arılıyor.

BABASININ PEŞİNDE KOŞTURURKEN VİRAL OLDU

Ronnie'nin şöhreti, Manchester City'nin İstanbul'da kazandığı Şampiyonlar Ligi'nin ardından sahaya inmesi ve kulüp otobüsünde şarkı söylerken çekilen görüntülerin viral olmasıyla başlamıştı. Taraftarların yoğun ilgisi üzerine Phil Foden ve eşi Rebecca Cooke tarafından açılan Instagram hesabı, kısa sürede 4 milyonu aşkın takipçiye ulaştı.

İngiliz basınına göre, aile sadece Instagram'da 4 milyon, TikTok'ta 750 bin takipçiye sahipken, aynı zamanda bir YouTube kanalı da kurmuş. Sosyal medyada "El Wey" (The Dude) lakabıyla tanınan küçük fenomen, Propel Talent Group ajansı aracılığıyla Flannels, Little Bird ve The Couture Club gibi önde gelen giyim markalarıyla iş birlikleri yürütmüş.

Yeni işe alınacak olan kişinin temel görevi, bu markalarla yürütülen ortaklıkları yönetmek ve artan iş tekliflerini koordine etmek olacak. Bu yüksek maaşlı pozisyon açılması, çocuğun dijital varlığının ne denli büyük bir işletmeye dönüştüğünü gösteriyor.

Ancak bu durum, dijital dünyada etik tartışmalara da yol açıyor. Çocukların kendi hesaplarını yönetemeyecek yaşta milyonlarca takipçiye ve kazanca ulaşması, ailelerin çocukların dijital pazarlamadaki yerini yeniden gündeme taşıyor. Aile, bu tartışmaların önüne geçmek için profesyonel bir yönetim yapısı kurduğunu iddia ediyor.