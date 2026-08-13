Adana'nın Ceyhan ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 38. Sokak'ta saat 10.30 sıralarında acı bir trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, Emine Eylem Y. idaresindeki 34 RAK 468 plakalı otomobil, o sırada aniden yola çıkan 7 yaşındaki Azra Nazlı Sarıoğlu’na çarptı.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan küçük kızı gören çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan minik Azra'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla önce Ceyhan Devlet Hastanesi'ne, ardından durumu kritik olduğu için Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Azra Nazlı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Küçük kızın acı haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Emine Eylem Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.