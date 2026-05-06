ABD’de 7 yaşındaki Athena Strand’i kaçırıp öldüren Tanner Horner hakkında karar çıktı. Küçük kızı evinin önünden kaçırdıktan sonra öldürdüğünü kabul eden sanık, ölümcül enjeksiyon yöntemiyle idam cezasına çarptırıldı. MİDE BULANDIRAN SES KAYITLARI... Duruşmada dinletilen ses kayıtlarında Horner’ın Athena’dan kıyafetini çıkarmasını isteyerek "Çok güzelsin" dediği ve küçük kızın ise defalarca “hayır” diyerek annesini çağırdığı duyuldu. JÜRİ ÜYELERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Duruşma sırasında dinletilen ses kayıtları salonda duygusal anlara neden oldu. Kayıtlarda Horner’ın küçük kıza kıyafetini çıkarmasını söyleyerek "Gerçekten güzel" dediği, Athena’nın ise defalarca “hayır” diyerek annesini istediği duyuldu. Ağlama, çığlık ve vurma seslerinin ardından Athena’nın öldürüldüğü belirtildi. KARAR 3 SAATTE ÇIKTI Jüri, yaklaşık üç saat süren müzakerenin ardından Tanner Horner’ın ölümcül enjeksiyon yöntemiyle idam edilmesine karar verdi.

