Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 7 yaşındaki kız çocuğunun kullandığı bisiklet park halindeki otomobile sürtünce sürücü çocuğa bağırdı. Çocuk annesine haber vermek için eve gittiği sırada, sürücünün yakını olduğu belirtilen kadın bisikleti defalarca yere vurarak parçaladı. Olay, önceki gün Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bisiklet süren kız çocuğu dengesini kaybedince bisikleti yol kenarında duran otomobile sürttü. Araçtan inen sürücü, çocuğun bisikletini aldı ve bağırarak ailesini çağırmasını istedi. Çevredekilerin ve esnafın uyarılarına rağmen sürücü tepkisini sürdürdü. Sürücüden korkan çocuk, annesine haber vermek için evine gitti. Bu sırada otomobilden inen kadın, bisikleti alıp defalarca yere vurarak parçaladı. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Annesiyle olay yerine dönen çocuğa yönelik tepki devam etti. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar uzaklaştırıldı.

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