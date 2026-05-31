Aydın'ın Didim ilçesinde, iddiaya göre evdeki tabancayla oynayan 7 yaşındaki çocuk, silahın kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak çocuğun amcası jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Didim'e bağlı Akbük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki S.P., amcası V.P.'ye ait olduğu ileri sürülen tabancayla oynadığı sırada silahın aniden ateş alması sonucu ağır yaralandı. Evden yükselen silah sesini duyarak odaya koşan aile bireyleri, küçük çocuğu kanlar içinde buldu.

Zaman kaybetmeden kendi imkanlarıyla çocuklarını Didim Devlet Hastanesine yetiştiren aile, acil serviste doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen S.P.'yi kurtaramadı. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, evde geniş çaplı bir inceleme başlattı. Silahın sahibi olduğu iddia edilen amca V.P., adli süreç kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.