Brezilya'da Sao Paulo-Porto Alegre seferini yapan yolcu uçağında bir aile, 7 yaşındaki çocuğunu unuttu. Hava yolu personelinin gözetiminde tutulan çocuk, görevliler aracılığıyla ailesine teslim edildi.
LATAM Hava Yolları'na ait LA3420 sefer sayılı uçak, 14 Kasım'da Sao Paulo'daki Guarulhos Havalimanı'ndan kalkarak Porto Alegre'deki Salgado Filho Uluslararası Havalimanı'na indi.
Yolcuların uçaktan inmesi tamamlandıktan yaklaşık 20 dakika sonra hava trafik kontrol kulesiyle iletişime geçen kaptan pilot, bir ailenin 7 yaşındaki çocuğunu uçakta unuttuğunu bildirdi. Pilot, telsiz konuşmasında durumun olağandışı olduğunu belirterek uçağa yer görevlisi yönlendirilmesini istedi.
Güvenlik prosedürleri nedeniyle ailenin uçağa dönmesine izin verilmedi. Çocuk, hava yolu personelinin gözetiminde tutulduktan sonra görevliler aracılığıyla ailesine teslim edildi.