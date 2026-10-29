Olay, Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynayan Mutlu'nun oyuncak arabası, bir inşaat alanında oluşan su birikintisine düştü. Oyuncağını almaya çalışırken dengesini kaybeden çocuk, suya düşerek gözden kayboldu.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, çocuğu sudan çıkarıp olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ ÇIKARDI
Ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Emre Mutlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.
İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Mutlu'nun hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.