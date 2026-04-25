Azime Buse ve Cemil Türkoğlu çiftinin dört çocuğundan biri olan ilkokul öğrencisi Yüsra, 19 Mayıs 2024 akşamı rahatsızlanınca ailesi tarafından Bursa Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Grip şüphesiyle tedavi altına alınan küçük kıza serum takıldı. Ailenin iddiasına göre, serum uygulamasından yaklaşık yarım saat sonra Yüsra’nın durumu kötüleşti. Saatler ilerledikçe şikayetleri artan çocuğun gözlerinde şişlik, karın ağrısı ve tansiyon düşüklüğü görüldü. Sabah saatlerinde gelen uzman doktorun durumu kritik olarak değerlendirmesi üzerine Yüsra, yoğun bakıma alındı. Kalbi duran çocuk, müdahaleyle yeniden hayata döndürülse de entübe edilmesinin ardından yaşamını yitirdi.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Aile, kızlarının yanlış serum uygulaması sonucu hayatını kaybettiğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlatırken, Sağlık Bakanlığı da idari inceleme için müfettiş görevlendirdi. Hastane yetkilileri ise Yüsra’nın hastaneye geldiğinde kalp hastası olduğunun tespit edildiğini ve ailenin hastayı çıkarmak istediğini iddia etti. Müfettişin, olayın tüm yönlerini inceleyerek sağlık personelinin ifadelerini aldığı belirtildi.

15 SAĞLIKÇI İÇİN SORUŞTURMA İZNİ

Ön inceleme sonucunda Sağlık Bakanlığı, ilgili sağlık çalışanları hakkında soruşturma izni vermezken, Türkoğlu ailesi bu karara itiraz etti. Dosyayı inceleyen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3’üncü İdari Dava Dairesi, 26 Mart tarihli kararıyla aralarında profesör, doçent, uzman doktorlar, asistanlar ve pratisyenlerin de bulunduğu 15 kişi hakkında soruşturma izni verilmesine hükmetti.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Mahkemenin oy birliğiyle aldığı kararda, "Şikayetli sağlık meslek mensupları tarafından yürütülen teşhis tedavi ve uygulamaların tıp kurallarına uygun olduğu gerekçesiyle soruşturma izni verilmemişse de olayın oluş şekli ve tüm dosya münderecatı (içindekiler) bütün olarak değerlendirildiğinde iddia ve isnada konu hususların ancak ilgili savcılıkça yapılacak bir soruşturma kapsamında netleşebileceği sonucuna varılmış olup, itiraza konu kararda hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, itirazın kabulü ile soruşturma izni verilmemesine ilişkin itiraza konu kararın kaldırılmasına, soruşturma izni verilmesine, dosyanın karar ekli olarak gereği yapılmak üzere 4483 sayılı Kanunun 11'inci maddesi uyarınca Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na, karardan bir örneğin ilgililere tebliğ edilmek üzere merciine gönderilmesine oy birliğiyle kesin olarak karar verildi” ifadelerine yer verildi.

“SUÇLULARIN CEZALARINI ÇEKMELERİNİ İSTİYORUZ”

Mahkemenin kararı sonrası konuşan anne Azime Buse Türkoğlu, yaşadıkları süreci ve beklentilerini şu sözlerle dile getirdi: "Soruşturma izni verilmediğini öğrenince adeta başımızdan aşağı kaynar su dökülmüştü. Böyle bir sonuç beklemiyorduk. Salı günü itiraz ettiğimiz Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin soruşturma izni verdiğini öğrenince çok mutlu olduk. Umutlandık. Bu olay bizim başımıza geldi. Başka ailelerin canı yanmasın, başlarına gelmesin. Suçluların cezalarını çekmelerini istiyoruz" dedi.