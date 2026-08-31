Eski madencilik ve inşaat tecrübelerini bir araya getiren Hu Ge, geleneksel betonarme yapılar yerine doğanın içinde bir yaşam alanı kurmak amacıyla devasa bir kumtaşı dağında kazı çalışmalarına başladı.

KAYADAN ODALAR VE EŞYALAR NASIL İNŞA EDİLDİ?

Kazı işlemine alt kattan başlayan Hu Ge, tavanın çökmesini önlemek amacıyla ilk aşamada destek olarak bir kaya sütunu bıraktı. Tavanı kemer şeklinde şekillendirip yükü yan duvarlara aktardıktan sonra bu sütunu kesen Hu, çıkan dev taş parçasını bahçe masasına dönüştürdü. Alt katta yatak odası ve oturma alanı oluşturan Çinli adam, üst katı iki çocuğuna ayırdı ve iki katı birbirine bağlayan merdivenler ile çalışma masasını doğrudan kayayı oyarak imal etti.

Projedeki en büyük teknik engel ise su sızıntıları ve nem oldu. Taşların arasındaki rüzgar akışından çatlakları tespit eden Hu, yağmur suları için tahliye kanalları kazdı ve duvarları çimentoyla kapladı. Mutfak bacasını dağdaki doğal bir çatlaktan oluşturan adam, 1,5 kilometre uzaklıktaki kaynak suyunu borularla eve bağladı ve orman içinden kablo çekerek elektrik altyapısını kurdu.

DOĞANIN GERİ YUTTUĞU EV NASIL RESTORE EDİLDİ?

Yapım sürecinin sonuna yaklaşılırken kişisel sebeplerle projeye 2 yıl ara vermek zorunda kalan Hu Ge, geri döndüğünde yüksek nem nedeniyle ahşap mobilyaların çürüdüğü, küf ve sarmaşıkların yapıyı kapladığı bir manzarayla karşılaştı. Süreci terk etmeyerek restorasyona başlayan Hu, ahşap yatakları neme dayanıklı demir aksamlarla değiştirdi ve rutubeti önlemek amacıyla çelik bir soba kurdu.

Bahçe alanına çocukları için küçük bir havuz ve güneş enerjili aydınlatma sistemleri entegre eden Çinli adam, 7 yıla yayılan çalışmalarını tamamladı. Mutfak, banyo, internet ve tüm temel altyapı gereksinimleri karşılanan kaya ev, tam donanımlı bir konut haline getirildi.