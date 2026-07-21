Avustralya’nın Central Coast bölgesinde yaşayan 36 yaşındaki Damian Gordon, yedi yıl boyunca topladığı geri dönüştürülebilir atıklarla bir ev peşinatı biriktirmeyi başardı. Gordon, bu süreçte elde ettiği kazançla 2024 yılında bir gayrimenkul satın aldı.

2017 yılında ek gelir sağlama amacıyla boş kutu ve şişe toplamaya başlayan Gordon, Avustralya'nın "Return and Earn" (İade Et ve Kazan) sistemi çerçevesinde teslim ettiği her bir konteyner için 10 sent para iadesi aldı. İş çıkışlarında plajlar, parklar ve kamusal alanlarda temizlik yapan Gordon, zamanla çalışmalarını müzik festivallerine taşıyarak gönüllü temizlik görevlerinde yer aldı.

450 BİN KUTUYLA 46 BİN AVUSTRALYA DOLARI KAZANDI

Yedi yıllık süreçte 450 binin üzerinde kutu ve şişe toplayan Gordon, yaklaşık 46 bin Avustralya Doları (yaklaşık 1,5 milyon) gelir elde etti. Topladığı parayı bir banka hesabında biriktiren Gordon, 2024 yılında bu birikimiyle eski bir balıkçı kulübesini satın almak için gerekli peşinatı sağladı.

Festival alanlarındaki temizlik çalışmaları sırasında terk edilmiş çadırlar, kamp malzemeleri ve bozulmayan gıdalar da toplayan Gordon, evinin dekorasyonunda da bu süreçte kurtarılan eşyaları kullandı.

PROGRAM TARİHİNİN EN YÜKSEK BİREYSEL KATKILARINDAN BİRİ

Geri dönüşüm programını yürüten Exchange for Change kuruluşunun CEO’su Danielle Smalley, Gordon’ın ulaştığı 450 bin kutuluk rakamın, girişim tarihinde kaydedilen en yüksek bireysel çabalardan biri olduğunu açıkladı. Ev sahibi olmasının ardından da atık toplamaya ve ipotek ödemelerini sürdürmeye devam eden Gordon, çalışmalarını sürdürüyor.