İyiliğin, doğruluğun timsali büyük Türk şairi, derviş Yunus Emre’nin adını taşıyan estitüde 400 milyon liralık soyguna adı karışan eski başkan Şeref Ateş, önceki gün Almanya’dan döndü, gözaltına alındı.

Fatura oyunlarıyla Yunus Emre Enstitüsü’nü soyan Ateş’in oğlu Enes Ateş daha önce tutuklanmıştı.

SAHTE FATURALAR

SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre yolsuzluk iddialarından sonra yurt dışına çıkan Ateş’e “Ülkene dön ve yargının işini kolaylaştır” mesajları gönderildi.

Ateş de bu çağrı üzerine dönüş yaptı. Ateş’in dönüşünde hakkında sadece 7 yıl hapis istenmesi etkili oldu.

Onca yolsuzluğa rağmen hazırlanan iddianame kamuoyunu tatmin etmedi. Şeref ceza alsa bile muhtemelen hapis yatmayacak.

Yurt dışında önemli hizmetlere imza atan Yunus Emre Enstitüsü’nün yolsuzluk iddiasıyla gündeme gelmesi en çok kurum çalışanlarını rahatsız etti.

Şeref Ateş’in gözaltına alınarak tutuklanması üzerine kutlama yapan enstitü çalışanları baklava dağıttı.

Şeref Ateş için hazırlanan iddianameden bir bölüm şöyle:

-Sahte faturalarda yer alan mal ve hizmetlerin yurt içi ve yurt dışında gerçekte alınmadığı, vakıftan haksız yere/karşılıksız para çıkışı sağlanarak vakfın zarara uğratıldığı belirlenmiştir.