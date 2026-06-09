İspanya'nın güneyindeki Málaga şehrine bağlı Benalmádena kentinde bulunan Colomares Kalesi Anıtı, Kristof Kolomb'un 1492 yılındaki deniz seferini ve Amerika'ya ulaşmasını mimari bir dille anlatan sembolik bir yapı olarak faaliyet gösteriyor. Emekli doktor Esteban Martín Martín tarafından projelendirilen bu yapının inşası yedi yıl sürdü.

YAPIMI 7 YIL SÜRDÜ

Anıtın yapım süreci 1987 yılında başladı ve yoğun bir çalışmanın ardından 1994 yılında tamamlandı. Büyük kamu projelerinden farklı olarak bu devasa yapı, projenin mimarı Dr. Esteban Martín Martín ile Málaga'dan gelen iki uzman duvar ustası olmak üzere toplam üç kişilik küçük bir ekip tarafından inşa edildi.

Anıtın inşasında tamamen geleneksel el işçiliği yöntemleri tercih edilirken, temel yapı malzemesi olarak yalnızca tuğla, taş ve çimento kullanıldı. Kompleksin mimari dokusu ise Gotik, Romanesk, Bizans ve Mudejar unsurlarını bir araya getirerek İber Yarımadası'nın tarihi katmanlarını tek bir yapıda sunuyor.

TAŞLARA KAZINAN TARİHSEL SEMBOLLER

Askeri bir tahkimat amacı taşımayan Colomares Kalesi, 1492 seferiyle ilgili olayları ve sembolleri cephelerine dağıtan görsel bir kitap şeklinde tasarlandı. Seferde yer alan üç gemiden Niña en üstte, Pinta ana cephede yer alırken, kazaya uğrayan Santa María gemisi ise bütünlükten ayrı bir konumda sembolize edildi.

Yapının içerisine yerleştirilen Çin pagodası, Kolomb'un asıl hedefinin yeni bir kıta keşfetmek değil, batı rotası üzerinden Asya'ya ulaşmak olduğunu simgeliyor. Yapı genelinde Katolik Hükümdarlar ve Kastilya Krallığı dönemine ait denizcilik, siyaset ve din odaklı Hristiyan, Müslüman ve Yahudi referansları bir arada bulunuyor.

1,96 METREKARELİK DÜNYANIN EN KÜÇÜK KİLİSESİ

Anıt kompleksinin en dikkat çeken yapısı, mülki sınırları içerisinde yer alan Macaristanlı Aziz Elizabeth Kilisesi oldu. Düzensiz bir şekle sahip olan bu şapel, toplam 1,96 metrekarelik alanı ile Nisan 1990'da Guinness Dünya Rekorları tarafından "dünyanın en küçük kilisesi" olarak tescil edildi.

Büyük ibadet grupları için tasarlanmayan ve sembolik bir işlevi olan kilise, La Rábida Manastırı başrahibi tarafından kutsandı. Kilisenin içindeki İsa ve Azize Elizabeth figürleri de bizzat Dr. Esteban Martín tarafından şekillendirildi.