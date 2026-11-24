Bir dönemin ünlü manken ve oyuncularından Kenan İmirzalıoğlu, Atilla Saral ve Burak Hakkı, 1990'lı ve 2000'li yıllarda modellik yapan, 7 yıl önce ALS hastalığına yakalanan arkadaşları Murat Mısırlı'yı yalnız bırakmadı. Yıllara dayanan dostluklarını sürdüren isimlerin buluşmasından fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Ziyareti Atilla Saral, "Can arkadaşlar" notuyla duyurdu.

ESKİ DOSTLAR BİR ARAYA GELDİ

Murat Mısırlı'nın evinde gerçekleşen buluşmada yedi kişi birlikte objektif karşısına geçti. Kırmızı-siyah kareli gömleğiyle ön sırada oturan Mısırlı'nın etrafında toplanan dostları, birbirlerine sarılarak poz verdi.

Paylaşılan ikinci karede ise beş kişi yer aldı. Mısırlı'nın iki yanında oturan ve arkasından ona doğru eğilen arkadaşlarının neşeli halleri fotoğrafa yansıdı.

MURAT MISIRLI 7 YILDIR ALS İLE MÜCADELE EDİYOR

1990'lı ve 2000'li yılların tanınan modellerinden Murat Mısırlı, 7 yıl önce yakalandığı ALS hastalığıyla mücadelesini sürdürüyor. Kenan İmirzalıoğlu, Atilla Saral ve Burak Hakkı'nın ziyareti, eski dostların yıllar geçse de birbirlerinin yanında olmaya devam ettiğini gösterdi.