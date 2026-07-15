Kentte, "Kaplumbağa Vadisi" olarak da anılan Alacaşar-Tatlarin kara yolunda İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, "doğal yaşamın sessiz sakinleri" kaplumbağalar için görev yapıyor.

Ekipler, araç trafiğinin yoğun olduğu güzergahta kaplumbağaların ezilmesini önlemek ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla çalışma yürütüyor.

Devriye sırasında kara yolunda görülen kaplumbağaları dikkatli şekilde doğal yaşam alanlarına taşıyan jandarma personeli, hem canlıların hem de trafiğin güvenliğini sağlıyor.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Tim Komutanı Jandarma Astsubay Mehmet Gedik, AA muhabirine, bölgede kaplumbağaların daha çok görüldüğü güzergahlarda devriye faaliyeti icra edildiğini söyledi.

Kaplumbağaların üreme dönemleri olan mayıs ve haziranda kara yolunda sık görüldüğünü belirten Gedik, şunları kaydetti:

"Jandarma trafik ekiplerimiz de devriye faaliyetleri sırasında yol üzerindeki kaplumbağaları güvenli alanlara taşıyor. Amacımız hem doğal yaşamın korunmasını hem de sürücülerimizin güvenli şekilde seyahat etmesini sağlamak. Ekiplerimiz güzergahta devriye faaliyeti yürütüyor. Hayvana zarar vermeden dikkatli şekilde alınarak gitmek istediği yöne uygun biçimde yolun dışındaki güvenli alana bırakılıyor. Aynı zamanda sürücüler de bölgede dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılıyor. Kara yoluna çıkan kaplumbağalar sürücüler için ani fren ya da manevra riskini beraberinde getirebiliyor. Yürüttüğümüz çalışma sayesinde hem hayvanların yaşamını korumayı hem de olası trafik kazalarının önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Böylece doğal yaşamın korunmasına katkı sunarken trafik güvenliğini de sağlamış oluyoruz" dedi.

SÜRÜCÜLER JANDARMANIN FAALİYETİNDEN MEMNUN

Sürücülerden Erol Demirtaş ise her gün kullandığı ve devriye faaliyeti yapılan yolda sık sık kaplumbağalarla karşılaştığını anlatarak, "Yolun iki tarafı da ekili olduğu için kaplumbağalar sürekli yolda geziyor. Jandarmanın bu uygulamasından çok memnun oluyoruz. Önümüzden bir şey geçerken mecburen ani fren gerekebiliyor. Bu da kazaya neden olabilir. Bu yüzden jandarmanın buradaki çalışması çok iyi" diye konuştu.

Sürücü Ramazan Küçükköse de yolda kaplumbağaların yanı sıra zaman zaman farklı yabani hayvanların da görüldüğünü belirterek, hassas çalışmasıyla kaza riskini önleyen jandarma ekiplerine teşekkür etti.