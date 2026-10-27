38 yaşındaki Franc Molinos, 7 yıl önce geleneksel ev yaşamını bırakarak dönüştürdüğü bir kamyonda yaşamaya başladı. Ülkeyi gezen ve işini uzaktan sürdüren Molinos, kira ve elektrik faturası ödemeden yaşamanın kendisine büyük bir özgürlük kazandırdığını söylüyor.

Artan konut ve yaşam maliyetleri, birçok kişiyi farklı çözümler aramaya yöneltiyor. Franc Molinos ise bu konuda alışılmışın dışında bir karar aldı. 7 yıl önce evini bırakan 38 yaşındaki adam, yaşamını dönüştürdüğü bir kamyona taşıdı.

Molinos, sosyal medya paylaşımlarında yaşam tarzını şöyle anlatıyor:

"7 yıldır kira ödemiyorum, elektrik faturası ödemiyorum ve suya neredeyse hiç para harcamıyorum."

Kamyonunu küçük bir eve dönüştürdü

Molinos, kamyonunu günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir yaşam alanına dönüştürdü. Araçta mutfak, depolama alanları ve dinlenme bölümü bulunuyor. Su kullanımını da dikkatli şekilde yönetiyor.

Kamyonun çatısına yerleştirdiği güneş panelleri sayesinde kendi elektriğini üretiyor. Böylece hem günlük ihtiyaçlarını karşılıyor hem de uzaktan yürüttüğü işini sürdürebiliyor.

Geleneksel bir evde yaşarken kira, elektrik ve su gibi giderlere ayırdığı paranın önemli bir kısmı artık cebinde kalıyor. Molinos, bu parayı seyahatlerine, aracının bakımına ve kişisel projelerine harcıyor.

Sosyal medyadan da gelir elde ediyor

Kamyonda yaşamak, Molinos'a yalnızca hareket özgürlüğü kazandırmadı. Deneyimlerini sosyal medyada paylaşarak geniş bir takipçi kitlesine de ulaştı.

Instagram'da 100 binden, TikTok'ta ise 50 binden fazla takipçisi bulunan Molinos, yaşadıklarını farklı platformlarda anlatıyor. Kitap satışları ve podcast çalışmaları da gelir kaynakları arasında yer alıyor.

Bu sayede hem seyahat ediyor hem de işini bulunduğu yere bağlı kalmadan sürdürüyor.

Kamyonda yaşamanın zorlukları da var

Molinos'un yaşamı dışarıdan bakıldığında özgür ve masrafsız görünebilir, ancak bu tercihin kendine özgü zorlukları da bulunuyor.

Aracın bakım ve onarım masrafları zaman zaman bütçesini etkiliyor. Su ve elektrik tüketimini sürekli takip etmesi gerekiyor. Ayrıca hava koşullarına uyum sağlamak ve geceyi geçirebileceği uygun park alanları bulmak da günlük yaşamının bir parçası.

Dolayısıyla kira ödememek, tüm yaşam masraflarının ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Geleneksel ev giderlerinin yerini araç bakımı, seyahat ve diğer ihtiyaçlar alıyor.

Yeniden eve dönmek istemiyor

Tüm bu zorluklara rağmen Molinos, 7 yıl önce verdiği karardan memnun. Sabit bir evde yaşamak yerine istediği yere gidebilmeyi ve zamanını kendi tercihleri doğrultusunda kullanmayı önemsiyor.

Kamyonuyla seyahat etmeye ve işini uzaktan yürütmeye devam eden Molinos, deneyimlerini paylaşarak bu yaşam tarzının farklı yönlerini de gözler önüne seriyor.