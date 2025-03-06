ABD'de 7 yıl önce kaybolan Abdul Aziz Khan, 23 Şubat'ta Highlands Ranch bölgesinde bulundu. Olayın ardından çocuğun annesi Rabia Khalid, çocuk kaçırma suçlamasıyla gözaltına alındı.

SAHTE KİMLİK KULLANDIKLARI BELİRLENDİ

Polis ekipleri, bölgedeki bir ev sahibinin güvenlik kameralarına yabancı kişilerin girdiğini bildirmesi üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde, evde iki yetişkin ve dışarıda bir araç içinde bekleyen iki çocuk tespit edildi.

Kimlik kontrolleri sonucunda 40 yaşındaki Rabia Khalid ve 42 yaşındaki Elliot Blake Bourgeois’ın sahte kimlik kullandığı ve haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunduğu belirlendi. Khalid ve Bourgeois, ikinci derece adam kaçırma, sahtecilik, kimlik hırsızlığı, polise yanlış bilgi verme ve izinsiz giriş suçlamalarıyla tutuklandı. Çocuklar ise koruma altına alındı.

VELAYET DAVASININ MERKEZİNDE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yetkililer, şu anda 14 yaşında olan Abdul Aziz Khan’ın 2014 yılından beri annesi ve babası arasında devam eden bir velayet davasının merkezinde olduğunu açıkladı. Annesi Rabia Khalid’in, 2017 yılında mahkeme duruşmasına katılmadığı ve o tarihten itibaren çocuğuyla birlikte ortadan kaybolduğu öğrenildi.