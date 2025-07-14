Güvenlik güçlerinin bulduğu 40 yaşındaki Nina Kutina, vizesi sona ermesine rağmen ülkede kalarak, çocuklarıyla birlikte doğa koşullarında hayatta kalmayı başardı. Yetkililerin verdiği bilgilere göre Kutina, 2017 yılında Hindistan'a iş vizesiyle giriş yaptı. Vize süresi sona erdikten sonra bir süre ülke dışına çıkan Kutina, 2018 yılında tekrar Hindistan'a dönerek bu kez ormanlık alanda inzivaya çekildi. Goa'dan Gokarna'ya geçen kadın, yalnız kalmak ve meditasyon yapmak amacıyla Ramatirtha Tepesi civarındaki bir mağarada yaşamaya başladı.

PLASTİK ÖRTÜLERDE UYUYUP NOODLE YEDİLER

Polisin ormanda yaptığı devriye sırasında fark edilen aile, ilk etapta yaklaşık iki haftadır tamamen izole haldeydi. Mağaranın içinde plastik örtülerden yapılan basit bir barınakta yaşayan Kutina ve çocukları, genellikle hazır noodle ile beslendiklerini ifade etti. Mağaranın içine yerleştirdiği kutsal bir heykel eşliğinde günlerini dua ve meditasyonla geçirdiğini söyleyen Kutina, mağarayı kendi deyimiyle 'ruhani bir alan' haline getirmişti.

HALK FARKINDAYDI AMA DETAYLAR YOKTU

Yerel halk, ailenin bölgede yaşadığını biliyordu ancak gerçek yaşam koşullarından habersizdi. Kadının pasaport ve vize belgelerini kaybettiğini söylemesine rağmen, güvenlik güçleri belgeleri mağaranın yakınında buldu. Yetkililer, Kutina'nın niyetinin manevi olduğunu kabul etmekle birlikte özellikle çocukların güvenliği açısından büyük endişe duyduklarını açıkladı.

Polis ekipleri, bölgenin güvensiz olması sebebiyle Kutina'yı ikna ederek üç kişilik aileyi ormandan çıkarıp güvenli bir yere götürdü. Kutina'nın isteğiyle aile, Kumta bölgesindeki bir manastıra yerleştirildi.

Kutina'nın yedi yıl boyunca nasıl hayatta kaldığı, bu kararı neden verdiği ve çocukların bu süreçte neler yaşadığıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Hindistan yetkilileri, olayın hem göç ve vize ihlali boyutunu, hem de çocukların refahını ilgilendiren insani yönünü araştırıyor.