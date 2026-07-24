Sahra Işık ile İdris Aybirdi'nin boşanmasının ardından ortaya atılan ihanet iddiaları magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. İddiaların odağındaki isim olarak gösterilen oyuncu Seray Kaya, günler süren sessizliğini bozarak ilk kez konuştu. Aile kurumuna önem verdiğini vurgulayan Kaya, hakkında çıkan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"O PROBLEMİN İÇİNDEKİ KİŞİ BEN DEĞİLİM"

Bir mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Seray Kaya, sessiz kalmasının nedenini açıkladı. Oyuncu, "Sessiz kalmayı sürdürmemin tek nedeni ortada bir çocuk olması. Bu demek değildir ki iddiaları kabul ediyorum. Bir problem var belli ki ama o problemin içindeki kişi ben değilim." ifadelerini kullandı.

"AİLEYE ZARAR VERECEK BİRİ DEĞİLİM"

Hakkındaki iddiaları net bir dille reddeden Kaya, aile kurumuna büyük önem verdiğini belirterek, "Aile kavramına gerçekten önem veren biriyim. Ne bir aileye ne de özellikle bir çocuğa zarar verebilecek bir adım atacak karakterde biri değilim." sözleriyle açıklamasını sürdürdü.

SAHRA IŞIK HAKKINDA DA KONUŞTU

Seray Kaya, Sahra Işık ile yalnızca bir kez karşılaştığını belirterek aralarında iddia edildiği gibi bir yakınlık bulunmadığını söyledi. Kaya, "Sahra Hanımla düğünde tanışmıştık, ondan sonra hayatımda hiç görmedim. Aynı masalarda oturmadık. Beni sosyal medyada takip edince ben de takibe aldım." dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlamayı sürdüren oyuncu, "Düğünde tanıştığım bir insan. Takip ettiği için ben de takip ettim. Ondan sonra ben hayatımda hiç görmedim. Yani aynı masalarda falan oturmadık. Abartmayın, öyle bir şey mümkün mü arkadaşlar?" diyerek yasak aşk iddialarını bir kez daha yalanladı.

İHANET İDDİALARI NASIL GÜNDEME GELDİ?

Sahra Işık ile iş insanı İdris Aybirdi, 2019 yılında evlenmişti. Çift, 12 Haziran 2025'te oğulları Pamir'in dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Ancak bir süre sonra yollarını ayıran çift, boşanma kararını sosyal medya üzerinden duyurdu. Sahra Işık, yaptığı açıklamada evliliklerini karşılıklı anlaşmayla sonlandırdıklarını ve önceliklerinin çocuklarının huzuru olduğunu ifade etti.

Boşanma açıklamasının ardından yaptığı yeni paylaşımlarda ise eski eşi İdris Aybirdi tarafından aldatıldığını öne süren Işık, Aybirdi'nin kendi bağlantısıyla çalışmaya başladığı bir dizinin kadın oyuncusuyla ilişki yaşadığını iddia etti.

Sahra Işık ayrıca, "Madem devam eden bir psikolojik şiddete, tehdit mesajlarına, çocuğumun benden alınmasıyla tehdit ediliyorum. Artık susma vakti değil konuşma vaktidir." sözleriyle yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşmıştı. İddiaların ardından adı gündeme gelen Seray Kaya ise yaptığı son açıklamayla hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.