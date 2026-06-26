Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Sahra Işık'ın, geçtiğimiz aylarda sona eren evliliğinin ardından yaptığı paylaşımlar magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri olmuştu. Sosyal medya üzerinden bazı mesajları paylaşarak dikkat çeken Işık'ın açıklamalarının ardından, eski eşi İdris Aybirdi'den ilk açıklama geldi.

''DOĞRU BULMUYORUM''

Bir dönem ayrılık iddialarıyla gündeme gelen ancak evliliklerine bir şans daha verdikleri konuşulan Sahra Işık ile İdris Aybirdi, geçtiğimiz aylarda yollarını resmen ayırmıştı. Boşanmanın ardından uzun süre sessiz kalan Sahra Işık, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarla magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.

Gündem yaratan paylaşımların ardından sessizliğini bozan İdris Aybirdi, kamuoyuna yönelik yaptığı açıklamada boşanma sürecinin karşılıklı saygı çerçevesinde tamamlandığını belirtti.

Aybirdi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Karşı tarafla olan evliliğimiz, karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde sona ermiştir. Nitekim boşanma sürecinin ardından kendisinin de kamuoyuyla paylaştığı 'saygı ve sevgi çerçevesinde boşandık' açıklaması, bu durumun en açık göstergesidir."

Hakkındaki iddialara da yanıt veren Aybirdi, evlilik sürecine üçüncü kişilerin dahil edilmeye çalışıldığını öne sürerek şu değerlendirmede bulundu:

"Evlilik birliğimiz süresince, sürece dahil edilmeye çalışılan kişi ile iddia edilen tarihlerde bir tanışmamız ya da birlikteliğimiz başlamamıştır. Gerçek dışı tarih ve yorumlarla farklı bir algı oluşturulmasını kabul etmiyor, özel hayatımıza ilişkin gerçekleşen durumlara üçüncü kişilerin haksız şekilde bu sürece dahil edilmesini doğru bulmuyorum."

''ÖNCELİĞİM OĞLUMUN HUZURU''

Sessiz kalmasının en önemli nedeninin oğlu olduğunu vurgulayan Aybirdi, açıklamasında şu sözlere de yer verdi:

"Bugüne kadar sessiz kalmayı tercih ettim. Bunun en önemli nedeni oğlumun bu süreçten mümkün olduğunca az etkilenmesini istemem. Bir baba olarak önceliğim her zaman onun huzuru ve mutluluğu olacaktır. Elbette oğlumla ilgili maddi ve manevi sorumluluklarımı yerine getiriyorum, getirmeye de devam edeceğim."

Aybirdi, açıklamasını, özel hayatına yönelik asılsız iddiaların son bulmasını temenni ederek ve süreçte herkesin daha hassas davranması çağrısında bulunarak tamamladı.





''İDDİALARIN FİTİLİNİ ATEŞLEYEN PAYLAŞIM''

İdris Aybirdi'nin açıklaması öncesinde sessizliğini bozan Sahra Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti. Işık, evliliğinde yaşanan kırılma noktasının, ''Kızılcık Şerbeti'' dizisinin bazı sahnelerinin eski eşinin şirketinde çekildiği döneme denk geldiğini iddia etti.

Kasım, Aralık ve Ocak aylarında çekimlerin devam ettiğini belirten Işık, yaşananların 2025 yılının ocak ayında başladığını öne sürdü. Aldatıldığını iddia ettiği kişiyle bir dönem iletişim kurduğunu ancak daha sonra bu kişi tarafından engellendiğini de ifade etti.

Paylaşımında 17 Ocak tarihine dikkat çeken Işık, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar yaşadığım olayların fragmanı. Eski eşimin şirketini ben dizilere kiralıyordum. Kızılcık Şerbeti dizisiyle anlaşmıştım ve 4-5 bölümün çekimleri şirkette yapılmıştı. Kasım, Aralık ve Ocak aylarında çekimler devam etti. Ne olduysa da Ocak ayında başladı. Hayatımın en kötü ve unutamadığım doğum günü olan 17 Ocak'ta bana hakaret etti, psikolojik şiddet uyguladı ve bağırarak evi terk etti. Pamir o sırada 7 aylıktı. O gün ona 'Senden boşanacağım' dedim. Bu sözü söylediğim günü hiç unutmayacağım."