2019 yılında Barış Yurtçu ile evlenen Deniz Baysal, eşinin soyadını sosyal medya profilinden kaldırdı. Oyuncunun daha önce eşiyle birlikte çekilmiş fotoğrafları da hesabından silmesi, boşanma sürecindeki son gelişme oldu.

Çiftin yaklaşık yedi yıllık evliliğinde yaşanan bu gelişme, daha önce gündeme gelen iddiaları da yeniden gündeme taşıdı.

BOŞANMA DAVASIYLA SÜREÇ BAŞLADI

Deniz Baysal'ın fikir ayrılıkları gerekçesiyle temmuz ayında İstanbul Adliyesi'ne başvurarak boşanma davası açtığı öğrenildi. Dava dosyasına gizlilik kararı getirildi.

Başlangıçta anlaşmalı olarak ilerlediği belirtilen boşanma sürecinin daha sonra çekişmeli davaya dönüştüğü öne sürüldü.

DOSYADAKİ TALEPLER GÜNDEME GELDİ

Barış Yurtçu'nun dava dosyasına sunduğu cevap dilekçesinde yüksek miktarda para ve çeşitli şartlar talep ettiği iddia edildi.

Bunun ardından Yurtçu'nun eşini aldattığı ve boşanmaya yanaşmadığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Deniz Baysal ise söz konusu süreç boyunca kamuoyuna açıklama yapmadı.

Oyuncunun yakın çevresinin sosyal medyada “CRINGE” ifadesinin yer aldığı paylaşımlar yapması da dikkat çekti.

BARIŞ YURTÇU İDDİALARA YANIT VERDİ

Günlerce sessiz kalan Barış Yurtçu, avukatı Tarkan Erdal aracılığıyla hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Açıklamada, aldatma yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı ve mesnetsiz olduğu belirtilerek, söz konusu iddiaların Yurtçu'nun kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu ifade edildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAĞINI DUYURDU

Yurtçu'nun avukatı tarafından yapılan açıklamada, mahkemenin dava dosyasıyla ilgili gizlilik kararı bulunduğu hatırlatıldı. Davanın magazin malzemesi haline getirilmesine izin verilmeyeceği vurgulandı.

Gerçek dışı iddiaları yayımlayanlar ve dava bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşanlar hakkında maddi ve manevi tazminat ile ceza davaları açılacağı belirtildi. Ayrıca erişimin engellenmesi için de hukuki süreç başlatılacağı duyuruldu.

Deniz Baysal ise boşanma süreciyle ilgili sessizliğini koruyor. Soyadını silmesinin ardından ikilinin takipçileri, “Acaba boşanma gerçekleşti mi?” sorusunu gündeme getirdi.