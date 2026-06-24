Survivor yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Damla Can, özel hayatıyla gündeme geldi. Yaklaşık 7 yıldır oyuncu Tolga Mendi ile birliktelik yaşayan Can, sevgilisinden aldığı evlilik teklifine "evet" dedi. Çiftin mutlu haberi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

7 YILLIK İLİŞKİDE EVLİLİK KARARI

Survivor 2016, 2017 ve 2019 sezonlarında yarışan, son olarak Survivor 2024 All Star kadrosunda yer alan Damla Can, yarışma sonrasında da adından söz ettirmeye devam etti. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Can, uzun yıllardır oyuncu Tolga Mendi ile mutlu bir ilişki sürdürüyor.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya hesaplarından birlikte çekilen karelerini paylaşarak takipçilerinin beğenisini topluyordu.

ROMANTİK TEKLİFİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Uzun süredir birlikte olan çift, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldı. Damla Can, Tolga Mendi'nin yaptığı evlilik teklifini kabul ettiği anları Instagram hesabından yayımladı.

Can, romantik anlara ait görüntüleri "Yes" notuyla paylaşırken, gönderi kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Mutlu haberi sosyal medya üzerinden duyuran çifte, takipçileri ve sevenlerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi. Damla Can ve Tolga Mendi'nin paylaşımı magazin gündeminde de geniş yankı uyandırdı.