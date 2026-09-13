Evli ve 3 çocuk annesi Gonca Kaan, 2019 yılında Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde muhtar seçildi. Muhtar olduktan sonra mahalle sakinlerine nasıl daha fazla destek olabileceğini düşünen Kaan, daha önce yaptığı kuaförlük mesleğini sosyal bir projeye dönüştürmeye karar verdi.

Yaklaşık 7 yıl önce başlattığı ücretsiz tıraş uygulamasını her yıl okul sezonu öncesinde sürdüren Kaan, maddi imkanları kısıtlı ailelerin çocuklarına ücretsiz saç kesimi ve tıraş hizmeti sağlıyor.

7 YILDA 5 BİN ÇOCUK TRAŞ OLDU

Projeyi geleneksel hale getirdiğini belirten Kaan, uygulamanın yalnızca okul dönemiyle sınırlı kalmadığını söyledi.

Kaan, “Muhtar olmadan önce kadın kuaförüydüm. Muhtar olduktan sonra ne yapabilirim diye düşündüm. 7 yıl önce ücretsiz tıraş uygulamasını başlattım. Okul açılmadan önce durumu olmayan kız ve erkek öğrencileri ücretsiz tıraş ediyorum” dedi.

Esnafın da projeye destek verdiğini belirten Kaan, bugüne kadar yaklaşık 5 bin çocuğun bu hizmetten yararlandığını ifade etti.

KIRTASİYE DESTEĞİ DE VERİLİYOR

Kaan’ın çocuklara yönelik desteği saç kesimiyle de sınırlı değil. İhtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ve okul forması ihtiyaçlarına da katkı sağlıyor.

Şimdiye kadar 50 öğrencinin okul formasını, 60 öğrencinin ise kırtasiye malzemelerini ücretsiz temin ettiklerini belirten Kaan, özellikle aynı aileden birden fazla çocuğun okula başlamasının aile bütçesi üzerinde ciddi yük oluşturabildiğine dikkat çekti.

Kaan, “Ailelerden çok güzel tepkiler alıyorum. Onların mutluluğu da beni mutlu ediyor. Her yıl bu projemize katılım sayısında da artış oluyor” ifadelerini kullandı.

ESNAFTAN DA DESTEK GELDİ

Mahallede berberlik yapan Erol Bağırıcı da projeye başladığı günden bu yana Kaan’a destek verdiklerini söyledi.

Bağırıcı, çocukların mutluluğuna ortak olmanın kendileri için de önemli olduğunu belirterek, “Çocuklar seviniyor. Öğretmenler seviniyor. Herkes çok mutlu oluyor” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN TEŞEKKÜR

Ücretsiz tıraş hizmetinden yararlanan 7’nci sınıf öğrencisi Havva Nur Yerlikaya ise uygulamanın aile bütçelerine katkı sağladığını söyledi.

Yerlikaya, maddi imkanları kısıtlı öğrencilerin de bu hizmetten yararlanabildiğini belirterek muhtara teşekkür etti. Mahalleye taşındıktan sonra projeden kendisinin de faydalanmaya başladığını anlatan Yerlikaya, uygulamadan haberi olmayan arkadaşlarını da bu imkandan yararlanmaları için bilgilendirdiğini söyledi.

Kaan ise yıllardır sürdürdüğü projeyi gelecekte de devam ettirmek istediğini vurguladı.

Mesleği sayesinde çocuklara ve ailelere destek olabildiğini belirten Kaan, “Mesleğim gereği elimden geldiğince her yıl yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu projeyi ömrüm yettiği sürece devam ettireceğim” diye konuştu.