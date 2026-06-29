Çin, ulaşım altyapısı ile turizm ve ekstrem spor alanlarını bir araya getiren yeni projesini tamamladı. Dünyanın en yüksek 54 köprüsünün 50'sine ev sahipliği yapan ülkede, listenin ilk sırasına yerleşen yeni yapı Huajiang Canyon Bridge olmuştur. Yerden 625 metre yükseklikte bulunan köprü, bu yüksekliğiyle daha önceki rekorun sahibi olan Duge Köprüsü'nü geride bıraktı.

70 DAKİKALIK YOL 1 DAKİKAYA İNDİ

Toplam uzunluğu yaklaşık 2 bin 890 metre olan köprü, iki kule arasındaki 1.420 metrelik ana açıklık üzerine kuruldu. Dağlık coğrafyasıyla bilinen Guizhou eyaletindeki Liuzhi-Anlong Otoyolu'nun bir parçası olan yapının inşaatı 2022 yılının başında başlamış ve Eylül 2025'te tamamlandı. Yeni köprü sayesinde daha önce dağ yolları ve feribotlarla yaklaşık 70 dakika süren geçiş süresi 1 dakikaya indi.

DÜNYANIN EN YÜKSEK YAPAY ŞELALESİ

İnşaat esnasında tünel kazılarında ortaya çıkan yer altı sularını kontrol altına almak amacıyla mühendisler 4 bin metreküp kapasiteli bir su deposu inşa etti. Bu depoda toplanan su, dinlenme tesislerinin ihtiyacını karşılamakta ve Guanling tarafındaki tarım arazileri ile meyve bahçelerinin sulanmasında kullanılıyor. Ayrıca suyun bir kısmı köprünün orta bölümüne taşınarak yaklaşık 300 metre genişliğinde bir yapay şelale oluşturdu. Yaklaşık 606 metre aşağıdaki nehre doğru akan ve geceleri lazerle aydınlatılan bu yapı, Çin devlet medyası tarafından dünyanın en yüksek yapay şelalesi olarak tanımlandı.

ULAŞIM AĞI GİTTİKÇE GENİŞLEDİ

Köprü aynı zamanda bir turizm merkezi olarak tasarlandı. Ziyaretçiler, kulelerden birinin tepesindeki seyir noktasına ve yaklaşık 800 metre yükseklikteki kafeye cam asansörle çıkabiliyor. Yapıya macera arayanlar için bungee jumping ve yamaç paraşütü alanları da eklenmiştir. İspanyol basın kuruluşu Okdiario'nun verilerine göre köprü, sadece Çin Yeni Yılı döneminde 70 binden fazla araca ve yaklaşık 300 bin ziyaretçiye hizmet verdi.

Dünyanın en yüksek köprüsü unvanı 1929 ile 2001 yılları arasında ABD'deki Royal Gorge Bridge'e aitken, 2001 yılında bu unvan Çin'deki Liuguanghe Köprüsü'ne geçti. O tarihten bu yana dünyanın en yüksek köprülerini inşa eden Çin, bu projelerle derin vadiler ve büyük nehirler üzerine yapılar kurarak kırsal bölgelerdeki ulaşım ağını geliştirmeyi amaçladı.