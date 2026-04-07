Nijeryalı Favour Ogechi Ani, 18 yıldır kırılamayan "yüksek sesle en fazla sayma" rekorunu geliştirerek Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi. Ekim 2025'te başladığı denemesinde Ani, 70 gün boyunca evinden çıkmadan 1 milyon 70'e kadar saydı.

18 YILLIK REKORU KIRDI

2007 yılından bu yana 1 milyon rakamı ile bir başkasına ait olan eski rekoru geride bırakan Ani, hedefini sadece rekoru geçmekle sınırlamadı. 1.000.001 rakamına ulaştıktan sonra da saymaya devam eden genç kadın, maratonu 1.070.000 rakamında tamamladı.

GÜNDE 14 SAATİNİ AYIRDI

8 Ekim tarihinde başlayan süreçte Ani, şeffaflığı ve rekorun geçerliliğini sağlamak adına tüm süreci YouTube üzerinden canlı olarak yayınladı. 70 günlük süre zarfında, günde ortalama 14 saat boyunca yüksek sesle sayım yaptı, zamanının tamamını evinde kapalı bir şekilde geçirdi. Süreç 16 Aralık tarihinde son buldu.

"SEVİNÇ HİSSETTİRDİ"

Rekor denemesinin ardından açıklamalarda bulunan Favour Ogechi Ani, süreci bir "gemileri yakma misyonu" olarak tanımladı. Ani, "Dürüst olmak gerekirse zordu ama sayma tutkum beni ayakta tuttu. Sınırları aşma ve olağanüstü bir şey başarma konusundaki içsel arzum beni bu rekoru kırmaya itti. O son sayıyı söylemek, aynı anda hem bir rahatlama hem de sevinç hissettirdi" ifadelerini kullandı.

Deneme süresince bir destek ekibiyle çalışan Ani'nin bu başarısı, Guinness tarafından dünyanın en sıra dışı ve zorlu dayanıklılık rekorlarından biri olarak kaydedildi.