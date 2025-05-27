İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve sandık kurularak yapılan önseçimde yaklaşık 15 milyon oy alarak CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı seçilen Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’ta gözaltına alındı, 4 gün sonra 23 Mart’ta da tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne kapatıldı.

Aradan geçen yaklaşık 70 günlük süreye rağmen, henüz İmamoğlu aleyhine bir iddianame yazılamadı. İddianame yazılamadı ama İBB’ye dönük peş peşe 5 operasyon yapıldı, bu operasyonlarda 205 kişi gözaltına alındı, sorgulandı, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu Ahmet Özer, Rıza Akpolat, Alaattin Köseler, Mehmet Murat Çalık ve Resul Emrah Şahan dahil 6 belediye başkanı tutuklandı.

Gözaltına alınanların Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafıyla ilk sırada yer aldığı, polis ve savcılık ifade zabıtları, ‘Suç örgütü şeması’ olarak medya ile paylaşıldı. 205 kişiden çoğunun sağlık kontrolüne götürülürken her nasılsa fotoğrafları da özenle çekildi ve bunlar da kamuoyuna iletildi.

Bu süreçte 205 kişiye sayısız suçlama yöneltildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de ortaya atılan iddialar için 100 kadar cevap hazırladı. Bu cevapları içeren “Demokrasiye Darbe-Ekrem İmamoğlu ve İBB çalışanlarına Yönelik Yalanlar ve Gerçekler” başlığı ile bir broşür olarak yayınlandı.

Broşürdeki ilk soru, İmamoğlu’na yönelik suçlamaların temelini oluşturan "İBB'de 560 milyar TL yolsuzluk yapıldığı” oldu, cevabı şöyleydi:

“Bu iddiayı ortaya atanlar, İBB'nin bütçesinden haberdar dahi değil. İBB son 6 yılın toplamında 497 milyar liralık gerçekleşen bütçeye sahip oldu. Bu süre içinde 95 bin çalışanına maaş ödedi, sudan ulaşıma, metrodan altyapıya bir çok hizmeti verdi. Yolsuzluk denilen 560 milyar bu paranın bile üzerinde” denildi.

Broşürde yer alan öteki iddialar, “Yalanlar” ve “Gerçekler” başlığı ile şöyle yer aldı.

İDDİALAR - YANITLAR

İDDİA: İmamoğlu’nun Florya konutu rüşvet merkezi oldu, 2 metrelik kasa bulundu, başka bir kasada 5 milyon çıktı.

YANIT: Orası, İPA’nın idari binasıdır. İddialar kasıtlıdır, görüntüler montajlanmıştır.

İDDİA: Florya’daki konutta parke altında 2 milyon dolar bulundu.

YANIT: Ne arama yapıldı ne de burada herhangi bir para bulundu.

İDDİA: İmamoğlu İBB’nin borcunu yüzde 704 arttırdı, bütçe çöktü.

YANIT: İddia gerçek dışı, rakamlar enflasyon yüzünden yükseldi.

İDDİA: Lüks içinde yaşıyordu, milyonluk villada gözaltına alındı.

YANIT: İmamoğlu, İBB’ye ait Sarıyer’deki başkanlık konutunda yaşıyor.

İDDİA: Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden usulsüz ihaleler yapıldı.

YANIT: Her iki kurum Sayıştay denetiminden geçti, usulsüzlük bulanamadı.

İDDİA: Terör örgütüne yardım edildi, militanlar İPA ve BİMTAŞ’ta işe girdi.

YANIT: İşe alımlarda sabıka kaydı ile soruşturma isteniyor, valilik onaylıyor.

İDDİA: ‘İstanbul Senin’ uygulaması ile 16 milyon insanın kişisel verileri satıldı.

YANIT: Kullanıcı sayısı 16 milyon değil, 3.5 milyondur. Kimseyle paylaşılmamıştır.

İDDİA: İPA paralel bir yapı kurarak istatistikleri manipüle ediyor.

YANIT: İPA’nın verileri İTO’nun verilerle örtüşüyor, İstanbul’u kapsıyor.

İDDİA: Pandemide 1388 hayali konser düzenlendi, paralar çalındı.

YANIT: Pandemide sanatçılara destek için program yapıldı, 5535 sanatçı yararlandı.

İDDİA: İmamoğlu başkanlığı döneminde mal varlığı arttı.

YANIT: İmamoğlu ve eşinin 2019 ve 2024 mal bildirimi açıktır, paylaşıldı.

İDDİA: İSKİ hesaplarından 215 milyon TL kayıt dışı para transferi yapıldı.

YANIT: Yapılan ödeme, bir şirkete AKP döneminin işleri içindir, şirkete iş verilmedi.

İDDİA: İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri A.Ş., 395 milyonluk fatura kesti, para kayboldu.

YANIT: Şirketin borcu yoktur, MASAK raporunda dezenformasyon yapılmıştır.

İDDİA: İmamoğlu’nun tüm ihale ve ticari kararlarda doğrudan etkisi vardır.

YANIT: Belediye başkanları, yasa gereği ihalelere katılmaz, imza atmaz.

İDDİA: Gizli tanıklar, İmamoğlu’nun organize suç ilişkileri içinde olduğunu ortaya koyuyor.

YANIT: İddialar temelsiz, çoğu yalnızca “duydum”, “düşünüyorum” gibi ifadelerle kuruldu.

İDDİA: Belediye iştirakleri aracılığıyla organize şekilde rüşvet ve yolsuzluk ağı kuruldu.

YANIT: İddiaların tümü anonim gizli tanıklara ve dedikodulara dayalıdır. Raporlarda yok.

İDDİA: Özel güvenlik personeline “Saraçhane’ye sivil gelin” mesajı gönderildi.

YANIT: İddialar asılsızdır. Özel güvenlik görevlileri üniforma giymek zorundadır.

İDDİA: OGEM’de başarılı olan çocukların geliştirdiği oyunlar şirketlere satıldı.

YANIT: OGEM’in tüm destekleri ücretsizdir. Kodların satıldığı tamamen yalandır.

İDDİA: Murat Ongun, usulsüzlüklerin farkındaydı, onun bilgisi ve onayıyla yapıldı.

YANIT: Ongun’un İBB iştiraklerinin ihalesinde hiçbir yetkisi, rolü, bilgisi yoktur.

İDDİA: Ongun, basın mensuplarına talimat veriyor yalanı.

YANIT: Bu tür iddialar etik dışı ve dayanaksızdır. Somut bir delil yoktur.

İDDİA: İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe kaçıyordu ama yakalandı.

YANIT: Buğra Gökçe kendisi avukatı ile birlikte emniyete gitti, teslim oldu.

İDDİA: İBB çalışanlarının ev ve işyerlerinde “para kuleleri” bulundu.

YANIT: CHP binası alımındaki görüntüleri ile bu yalana delil yapıldı.

İDDİA: İBB’nin ABD’li şirketle 5 milyon dolarlık ‘hibe’ haberi silindi, delil karartıldı.

YANIT: Hayır, haber silinmedi. Haber arşivine dileyen herkes ulaşabilir.

İDDİA: Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’nin ihale verdiği şirketin adresi kullanılmayan bir apartman dairesi.

YANIT: Bu adres bilgileri Ticaret Sicil Gazetesi üzerinden kontrol edilmiştir.

İDDİA: Beylikdüzü’nde 13+2 daire “çeteye” verildi yalanı.

YANIT: İddia daha önce dava konusu oldu, kovuşturmaya gerek duyulmadı, üç kez hukuksuz sayılmasına rağmen, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın tutuklanmasına gerekçe yapıldı.

İDDİA: KİPTAŞ, kurultay delegelerine 70 daire verdi.

YANIT: KİPTAŞ suç duyurusunda bulundu. Yazan gazeteye dava açıldı.

İDDİA: Metro İstanbul’un araç kiralama ihalesi, belli firmaya verildi.

YANIT: Süreç denetime açık şekilde yürütüldü, usulsüzlük tespit edilmedi.

İDDİA: Ertan Yıldız ve bir kişi, Capacity AVM’den 197 milyon TL rüşvet talep etti.

YANIT: Capacity AVM’de deprem riski var, belediye ceza kesti, yıkım kararı aldı, konu mahkemede.

İDDİA: Bloomberg Yarışması’ndan çok para alındı, 1 milyon gösterildi.

YANIT: Ödül miktarı, yarışmanın resmi web sitesinde açıkça yer alıyor.

İDDİA: İBB Mezarlıklar Müdürlüğü’nden usulsüz mezar satışı yaptı.

YANIT: İBB’ye ait Mezarlıklarda defin işi ücretsizdir. İmamoğlu geldiğinde mezar satışı durduruldu.

İDDİA: İstanbul İSMEK’ler 2019’den sonra kapatıldı.

YANIT: Aksine 2019’dan bu yana 29 yeni eğitim merkezi açıldı.

İDDİA: Bayrampaşa’da kentsel dönüşümün 2. Etabı 5 yıldır bitmedi.

YANIT: Prosedürleri devam ediyor.

İDDİA: İBB, KİPTAŞ eliyle 2 yılda sadece 79 daire dönüştürdü.

YANIT: KİPTAŞ 2019’dan bugüne kadar 11 bin 684 bağımsız birimden oluşan 24 projeyi tamamlamış; 6 bin 594 bağımsız birimden oluşan 25 projenin ise yapım, proje ve uzlaşma sürecini devam ettirmektedir.

İDDİA: İETT otobüslerinin tamiri için anlaştığı şahsın sahte fatura keserek belediyeyi milyonlarca lira dolandırdı.

YANIT: İddia tamamen gerçek dışıdır. İETT, 2024 yılında yaptığı tüm işlemlerin yüzde 95’ini açık ihale ile gerçekleşti.

İDDİA: İSKİ’nin parası kayıp. 2-3 milyar TL’lik mevduatının akıbeti belli değil. Para bankadan çekilmiş, nereye aktarıldığı bilinmiyor.

YANIT: Mevcut olmayan bir paranın çekilmesi veya başka bir hesaba aktarılması teknik ve yasal olarak mümkün değil, iddianın aslı yok.

İDDİA: İETT otobüslerine, eski ve ikinci el parça takılıyor.

YANIT: Filodaki tüm otobüslerinin bakımı 18 garajda yapılıyor.

İDDİA: 165 milyon liralık deniz taksileri çürümeye terk edildi.

YANIT: Yeni nesil deniz taksiler, aktif olarak sefer yapıyor.

İDDİA: İBB’nin iskelelere koyduğu bisikletleri kayboldu.

YANIT: Bisikletler 2019 öncesi bakım yapılmadığı için azaldı. Mevcut 1250 bisikletin onarımı 88 milyon tuttu.

İDDİA: İSKİ, yetkisi dışında Arnavutköy’de dar gelirli vatandaşlar için inşa edilen konutlar hakkında yıkım kararı aldı.

YANIT: Sazlıdere Barajı havzası, koruma altındadır.

İDDİA: İmamoğlu’nun geldiği otelden bavullarla para taşındı.

YANIT: Bavullarda para değil jammer (sinyal kesici) vardı..

İDDİA: İmamoğlu gizlilik için usulsüz sinyal kesici aldı.

YANIT: Hayır, pek çok kamu kuruluşu bunu kullanıyor.

İDDİA: Boğaz’da Vaniköy semtinde tadilat için 10 milyon dolar rüşvet istendi.

YANIT: Rüşvet yok, Vaniköy’deki villa kaçaktı, yıktırıldı.

İDDİA: “İmamoğlu’nun lideri olduğu suç örgütü Ferrari’ye benzeri lüks araçları saklıyordu.

YANIT: O araçlar, Erdoğan’dan ödül alan iş adamı Murat Kapki’ye ait çıktı.

İDDİA:10 milyon dolar cenaze aracıyla Yunanistan’a kaçırıldı.

YANIT: Sözü edilen tarihte yurt dışına çıkan İBB aracı hareketi olmadı.

Lüks alışveriş, özel tenis kortu...

İDDİA: Dilek Kaya İmamoğlu, gözaltı akşamı 3,8 milyonluk lüks alışveriş yaptı, faturası İBB’den ödendi.

YANIT: İddia tamamen asılsızdır, yazanlara suç duyurusunda bulunuldu.

İDDİA: İBB’nin reklam paraları Dilek Kaya İmamoğlu’nun kişisel harcamalarında kullanıldı.

YANIT: İddia gizli tanığın ifadesidir, hiçbir belgeye dayanmıyor, İstanbul Vakfı’ndan Dilek İmamoğlu’na hiçbir ödeme yapılmadı.

İDDİA: Dilek Kaya İmamoğlu için denizin ortasında özel olarak tenis kortu kuruldu. İstanbul’un parasıyla aileye özel şov yapıldı.

YANIT: Bahsi geçen platform, 1984 yılında inşa edildi, eski Karaköy İskelesi’nin taşıyıcı dubası. Denize elverişlilik belgesi bulunmadığı için yalnızca Haliç içinde kullanılmakta, iddialar temelsiz.