Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Rüşvet', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarını işleyen 8 şüpheliyi takibe aldı.
25 Şubat'ta eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve bir devlet hastanesinde çalışan doktor N.K. (69) ile 7 şüpheli yakalandı.
Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 208 mermi, 3 engellilik sağlık kurulu raporu, 1 sağlık kurulu muayene fişi, 3 ajanda ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.