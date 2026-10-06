Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda İtalya U21, sahasında Polonya U21'i 6-2 mağlup etti. Karşılaşmanın en dikkat çekici anlarından biri, eski Beşiktaşlı oyuncu Cher Ndour'un yaklaşık 70 metreden kaydettiği gol oldu.

İTALYA FARKLI KAZANDI

İtalya U21, Polonya karşısında rahat bir galibiyet alırken, maçın yıldızı Fiorentina forması giyen orta saha oyuncusu Cher Ndour oldu. İki gol kaydeden Ndour, özellikle ikinci golüyle büyük beğeni topladı.

70 METREDEN MUHTEŞEM GOL

Karşılaşmada kendi yarı sahasının önünde topu kazanan Ndour, Polonya kalecisi Marcel Lubik'in önde olduğunu fark etti. Tereddüt etmeden yaklaşık 70 metre mesafeden kaleye şut çeken İtalyan oyuncu, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

Bu gol, milli futbolcu Arda Güler'in daha önce attığı uzun mesafeli golü hatırlattı. Ndour'un bu performansı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINI PİŞMAN ETTİ

Beşiktaş taraftarı, Cher Ndour'un golünü sosyal medyadan paylaşarak yorum yaptı ve pişmanlıklarını dile getirdi. Taraftarlar ''Senin nasıl bonservisini alamadık?'', ''Cher Ndour hakikaten iyi futbolcuydu'' tarzında yorumlar yaptı.

BEŞİKTAŞ'TA KİRALIK OLARAK OYNAMIŞTI

Cher Ndour, 2024-25 sezonunun başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Beşiktaş'a transfer oldu. İtalyan orta saha, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 22 resmi karşılaşmaya çıktı.

Beşiktaş kariyerinde 1 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Ndour, tek golünü Bodrum FK karşısında kaydetti. Genç futbolcunun sezon sonuna kadar süren kiralık sözleşmesi, Şubat 2025'te erken sonlandırıldı ve Ndour ile yollar ayrıldı.