İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi, sanatçı Haluk Levent hakkında 'karşılıksız çek düzenlediği' gerekçesiyle açılan davada kararını açıkladı.

70 MİLYON TL ADLİ PARA CEZASI

Mahkeme, Levent'in düzenlediği iki ayrı çek için 70 milyon TL adli para cezası kesti. Ayrıca ünlü sanatçının çek düzenlemesi ya da yeni çek hesabı açması yasaklandı.

'TARAFIMIZLA İLGİLİ BİR SORUN YOK'

Kararın ardından, Haluk Levent'ten açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Levent, "Değerli dostlar, medyada çıkan haberler eksikleri de olsa doğrudur. Bahse konu olan çek ile ilgili taksit kararının çıkmasını kendi avukatımız istedi. 24 ay taksitle ödemeler yapılacak. Yani ortada tarafımızla ilgili bir sorun yok. 25 yıl sonra tekrar çek ile gündeme geldim. Beni bağışlayın” ifadelerini kullandı.