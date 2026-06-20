Olay, 14 Haziran’da yaşandı. Kocamaz’ı telefonla arayan bir kişi, kendisini Mersin TEM Müdürü olarak tanıttı. Arayan şahıs, Mersin’de düzenlenen bir FETÖ operasyonunda Kocamaz’a ait kimliklerin ele geçirildiğini, bu kimliklerde farklı kişilerin fotoğraflarının bulunduğunu öne sürdü.

‘KİMSEYLE İLETİŞİM KURMA’

Sözde operasyonun başarıyla yürütülebilmesi için para ve değerli eşyalarının geçici olarak kendilerine teslim edilmesi gerektiğini söyleyen şüpheli, soruşturmanın gizliliğini gerekçe göstererek Kocamaz’ın kimseyle iletişim kurmamasını istedi.

10 KİLO ALTIN, 68 BİN DOLAR VE 1900 AVRO

Bunun üzerine Kocamaz, 16 Haziran’da kendisine verilen banka hesabına 2 milyon 375 bin lira gönderdi. Ayrıca yaklaşık 10 kilogram altın, ziynet eşyaları, 68 bin dolar ve 1900 avroyu çantaya koyarak Ankara’daki Başkent Üniversitesi girişinde bir kişiye teslim etti.

‘ÇANTAYI BİR ŞAHSA TESLİM ETTİM’

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden Kocamaz, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak şikayetçi oldu. İfadesinde, "14 Haziran'da beni, kendini Mersin TEM Müdürü olarak tanıtan şahıs aradı. Mersin'de yakalanan şüphelilerden bana ait kimlik çıktığını, bu kimliklerde başkalarının fotoğrafı olduğunu, bu şahısların FETÖ üyesi olup yurt dışından para getirdiğini söylediler. Operasyon yürüttüklerini, şüphelileri yakalamak için plan yaptıklarını söyleyerek hesaba para göndermemi istediler. Ayrıca örgüt üyelerinde daha önce yakalanan altınlarla benim evimde bulunan altınların örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmek için laboratuvarda inceleme yapacaklarını söyleyerek, altınlarımı teslim etmeye ikna ettiler. Konutkent'teki evimden çıkarak altınları ve parayı çanta içerisine koymak suretiyle Başkent Üniversitesi önünde çantayı bir şahsa teslim ettim" dedi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri İstanbul’da bir taksi içerisinde altın ve paralarla birlikte yakaladı. Ankara’ya getirilen iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.