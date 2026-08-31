Arizona'da 2013 yılında kurulan zincir, özellikle araçtan inmeden sipariş alınabilen salata ve dürüm konseptiyle hızlı bir büyüme yakalamıştı. Bir dönem 140'tan fazla noktaya ulaşan şirketin hızlı genişleme süreci, artan maliyetler ve tüketici talebindeki düşüşle birlikte ciddi bir mali yük oluşturdu.

70 ŞUBENİN TAMAMINI KAPATTILAR

Salad and Go, 4 Ağustos 2026'da Teksas Güney Bölgesi İflas Mahkemesi'ne başvurarak ABD İflas Kanunu'nun Chapter 11 maddesi kapsamında koruma talep etti. Şirketin Arizona ve Nevada'da faaliyet gösteren son 70 restoranı ise 5 Ağustos'ta müşterilerine son kez hizmet verdi.

Şirket daha önce de küçülmeye gitmişti. Eylül 2025'te 40'tan fazla düşük performanslı restoran kapatılırken, Ocak 2026'da Teksas ve Oklahoma'daki şubelerin faaliyetlerine tamamen son verilmişti. Son kararla Arizona ve Nevada'daki restoranların da kapanması, zincirin 13 yıllık faaliyetinin sona ermesi anlamına geldi.

İflas belgelerinde şirketin yaklaşık 1.300 çalışanının bulunduğu belirtiliyor. Bunların yaklaşık 1.160'ını saatlik ücretle çalışan personel, 137'sini ise maaşlı çalışanlar oluşturuyordu.

HIZLI BÜYÜME MALİ YÜK GETİRDİ

Şirket, kapanma kararının arkasında tüketici talebi üzerindeki uzun süreli baskıyı, geçmişte uygulanan hızlı büyüme stratejisinin yarattığı sorunları ve yükselen maliyetleri gösterdi. Özellikle Teksas ve Oklahoma'ya açılmak için yapılan yatırımlar şirketin giderlerini önemli ölçüde artırdı.

Mahkeme belgelerine göre yalnızca Teksas'taki merkezi üretim tesisi için 47,1 milyon dolardan fazla harcama yapıldı. Bölgedeki restoranların beklenen performansı göstermemesi ve tesisin yıllık 15 ila 20 milyon dolar arasında sabit gider oluşturması şirket üzerindeki baskıyı artırdı.

Şirket ayrıca temmuz ayında ABD'de gündeme gelen Cyclospora salgınının da tüketicilerin salata ve marul ürünlerine yönelik güvenini olumsuz etkilediğini belirtti. Salad and Go'nun ürünlerinin salgınla bağlantılı olmadığı özellikle vurgulandı.

Salad and Go, 13 yıllık faaliyet süresince 60 milyondan fazla öğün servis etti. Son 70 restoranın da kapanmasıyla zincirin ABD'deki restoran faaliyetleri tamamen sona erdi.