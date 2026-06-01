

İtalya'nın en önemli ticaret kapılarından biri olan Cenova Limanı'nda yürütülen dev altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Liman açıklarında gerçekleştirilen proje kapsamında, "megacaisson" olarak adlandırılan dev beton yapılar deniz tabanına yerleştiriliyor. Bazı blokların yüksekliği 33 metreye kadar ulaşırken, bu yapıların yaklaşık 50 metre derinlikte konumlandırılması planlanıyor.

DEV KONTEYNER GEMİLERİ İÇİN YENİ KORUMA HATTI

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Cenova Limanı'nın kapasitesinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor. Yeni deniz bariyeri sayesinde uzunluğu yaklaşık 400 metreyi bulan modern konteyner gemilerinin limana güvenli şekilde giriş yapabilmesi amaçlanıyor. Yetkililer, mevcut altyapının günümüzün giderek büyüyen yük gemilerine cevap vermekte zorlandığını, bu nedenle kapsamlı bir modernizasyon sürecinin başlatıldığını belirtiyor.

MEGACAISSON TEKNOLOJİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

Projede kullanılan dev beton yapılar, geleneksel bloklardan farklı olarak içi boş hücrelerden oluşan özel bir tasarıma sahip. Bu sistem sayesinde hem ağırlık dağılımı dengeleniyor hem de yapıların deniz tabanına kontrollü ve hassas biçimde yerleştirilmesi mümkün hale geliyor. Uzmanlar, her bir megacaissonun küçük bir bina büyüklüğünde olduğunu ifade ediyor.

AKDENİZ'İN ZORLU KOŞULLARINDA MÜHENDİSLİK SINAVI

Mühendisler, Akdeniz'in derin suları ve zaman zaman sertleşen deniz koşullarının projeyi teknik açıdan oldukça karmaşık hale getirdiğini vurguluyor. Açık denizde gerçekleştirilen inşaat faaliyetleri ve binlerce ton ağırlığındaki beton yapıların milimetrik hassasiyetle yerleştirilmesi için özel donanımlı gemiler kullanılıyor.

AVRUPA TİCARETİNE STRATEJİK KATKI SAĞLAYACAK

Çok aşamalı olarak ilerleyen çalışmalarda hedef, projenin büyük bölümünü 2030 yılına kadar tamamlamak. Yeni bariyerin devreye girmesiyle birlikte Cenova Limanı'nın daha büyük yük hacimlerine hizmet vermesi ve Avrupa'nın lojistik ağındaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor. İtalya, söz konusu yatırımı Akdeniz havzasındaki en stratejik ulaştırma projelerinden biri olarak değerlendiriyor.

TÜRKİYE İÇİN DE ÖNEMLİ MESAJLAR BARINDIRIYOR

Akdeniz'e uzun bir kıyı şeridi bulunan Türkiye de son yıllarda liman kapasitesini artırmaya yönelik önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. Cenova'daki bu dev proje, deniz ticaretinin geleceğinde büyük tonajlı gemilere uygun altyapının ne kadar kritik hale geldiğini gösteriyor.