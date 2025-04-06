İngiltere'de yaşayan ve ailesinin köklerini daha iyi anlamak için bir soyağacı hizmetine DNA örneğini gönderen Susan, her şeyin sıradan bir keşif süreci olacağını sanıyordu... İlk etapta test sonuçlarında sıra dışı bir şey fark etmeyen 70 yaşındaki kadın, yıllar sonra gelen bir mesajla sarsıldı.

Kendisini tanımayan bir kadın, test verilerinin Susan ile neredeyse birebir örtüştüğünü söyleyerek onun biyolojik kardeşi olduğunu iddia etti. Susan ilk başta evlatlık verilmiş olabileceğini düşündü ancak detaylı incelemeler sonucu gerçekle yüzleşti. 1950'li yıllarda doğduğu hastanede başka bir bebekle karıştırıldığını fark etti...

TAZMİNAT VE DUYGUSAL İKİLEM

O dönemde hastanelerde bebekler doğumdan hemen sonra ailelerinden ayrı bir odada tutuluyor, etiketlemeler elle yapılıyor ve ciddi sistem açıkları bulunuyordu. Susan'ın da bu karmaşaya kurban gittiği ortaya çıktı.

Susan, yaşanan hata sonrası İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nden (NHS) tazminat almaya hak kazandı. Ancak maddi telafinin ötesinde, onun için asıl mesele kimlik bunalımı ve yıllarca yanlış insanlarla bağ kurmuş olmanın verdiği duygusal karmaşaydı.

Biyolojik kardeşiyle tanıştıktan sonra kısa sürede güçlü bir bağ kurduklarını belirten Susan, "Onunla daha önce hiç tanışmamız olmamıza rağmen, sanki yıllardır tanıyor gibiyim. Hemen bir yakınlık hissettik" diye konuştu.

Öte yandan çocukluğunu geçirdiği ve şimdiye dek öz ailesi bildiği ebeveynlerine ise hala büyük bir sevgi duyduğunu vurguladı: "Onlar benim gerçek ailem. Beni büyüten, seven ve beni ben yapan kişiler..."