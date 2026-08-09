Yaşam koşulları her geçen gün ağırlaşırken, emekli vatandaşlar, geçim ve sağlık derdi ile çalışmaya mecbur hale geldi. İlaç parasını çıkarabilmek için bahçesinde yetişen ürünleri pazarda satan emekli vatandaşın yaşam mücadelesi, ekonomideki ağır tabloyu da ortaya koydu. Balıkesir’de pazar ziyareti yapan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 70 yaşındaki Nazlı Köroğlu’nun geçim mücadelesine tanık oldu. Eşinden kalan 14 bin 500 lira aylıkla geçinemeyen, tansiyon ve şeker hastası Köroğlu, ilaç masraflarını karşılayabilmek için bahçesinde yetiştirdiği kabak, biber ve domatesleri pazarda satıyor.

Günde dört kez insülin kullanan Köroğlu, “Bir hap 150 lira. Hangi birine para yetiştireyim? Bunlardan tez zamanda kurtulalım” dedi. Çömez ise “Vergimatik Mehmet, Suriyelilerden ilaç parası almıyor, anacığımdan alıyor. Acımıyor musun bu millete?” diye sordu.

MİLLETİN DERDİ

Mahmudiye köyünde yaşayan Köroğlu, ‘’İlaç için katkı diye para isteniyor ona da yetişemiyorum. İlaçlar çok pahalı’’ dedi. Tezgahındaki kabak, biber ve domatesleri gösteren Köroğlu, “Bahçemde ne varsa onları getirdim. ‘Buralara gelme’ diyorlar nasıl geçineyim?” diye sordu. Çömez ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e seslendi ve şöyle devam etti: “Evinin bahçesindeki kabak, biber, domatesi toplamış, pazarda satıyor. 14 bin 500 lirayla nasıl geçinilir Mehmet Şimşek? Vergimatik Mehmet Suriyelilerden ilaç parası katkı payı almıyor, anacığımdan alıyor. Sen Londra tefecilerinden para beklerken milletin derdinden haberin yok. Suriyelilerden ilaç parası almıyorsun, benim vatandaşımdan niye alıyorsun?’’

İlaçlarını alabilmek için biber ve kabak satıyor

Emekli vatandaş Nazlı Köroğlu, bahçesinde yetiştirdiği biber ve kabakları ilaç parasını çıkarabilmek için pazarda satıyor.