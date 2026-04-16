Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir okulda yaşanan taciz skandalı velileri ayağa kaldırdı. Olay, okulda görevli bir personelin küçük yaştaki öğrencileri hedef almasıyla gün yüzüne çıktı.
SKANDALI ÇOCUKLAR ORTAYA ÇIKARDI
İddiaya göre, okulun giriş kapısından sorumlu olan 70 yaşındaki erkek görevli, ilkokul 3'üncü sınıfta okuyan iki kız öğrenciye tacizde bulundu. Olay, mağdur öğrencilerin yaşadıklarını ailelerine anlatmasıyla ortaya çıktı. Durumu öğrenen aileler polis merkezine giderek okul görevlisi hakkında şikayetçi oldu. Ailelerin şikayeti üzerine polis ekipleri okulda soruşturma başlattı.
70 YAŞINDAKİ GÖREVLİ TUTUKLANDI
Yapılan kamera incelemelerinin ardından polis ekipleri geçtiğimiz salı günü operasyon düzenleyerek 70 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği Gebze Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.