İngiltere'de 70 yaşını aşan sürücülerin sigorta primlerinde artış yaşandığı belirtilirken, bu durumun emeklilerin bütçesine ek yük getirdiği ifade edildi. Türkiye'de ise zorunlu trafik sigortasında 70 yaş sınırına bağlı otomatik bir fiyat artışı bulunmuyor.

Öte yandan yaşlı sürücüleri ilgilendiren uyarılar yalnızca sigorta maliyetleriyle sınırlı kalmıyor. İleri yaştaki sürücülerin hız sınırlarına uyması ve trafikte daha dikkatli olması da önem taşıyor.

70 YAŞINDAN SONRA SİGORTA ÜCRETLERİ YÜKSELİYOR

RAC tarafından daha önce yapılan açıklamada, 70 yaş ve üzerindeki sürücülerin istatistiksel olarak güvenli araç kullanmalarına rağmen daha yüksek maliyetli hasar taleplerinde bulunabildiği belirtildi. Bu durumun, söz konusu yaş grubundaki sürücülerin daha yüksek sigorta primi ödemesine neden olduğu ifade edildi.

Confused.com verilerine göre 70 yaş ve üzerindeki sürücüler araç sigortası için yılda ortalama 480 sterlin ödüyor. Bu tutar 60-69 yaş grubunda 457 sterlin seviyesinde kalırken, 50-59 yaş grubundaki sürücülerde yıllık ortalama 545 sterline ulaşıyor.

TÜRKİYE'DE 70 YAŞ SINIRI UYGULAMASI VAR MI?

İngiltere'deki gelişmenin ardından Türkiye'deki uygulama da merak konusu oldu. Türkiye'de zorunlu trafik sigortası primlerinin belirlenmesinde 70 yaşını doldurmak tek başına bir fiyat artışı nedeni olarak yer almıyor.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenen prim tarifelerinde aracın türü, sigortalının risk düzeyi, ikamet edilen il, kullanım amacı ve yakıt türü gibi değişkenler dikkate alınıyor. Hasar geçmişine bağlı basamak sistemi de ödenecek prim üzerinde etkili oluyor.

Kasko sigortasında ise şirketlerin risk değerlendirmeleri farklılık gösterebiliyor. Sürücünün yaşı, ehliyet deneyimi ve hasar geçmişi gibi bilgiler tekliflerin belirlenmesinde kullanılabiliyor. Bu nedenle ileri yaştaki sürücülerin kasko ücretlerinde farklılık yaşanması mümkün olsa da 70 yaşından sonra otomatik fiyat artışı uygulanmasını zorunlu kılan genel bir kural bulunmuyor.