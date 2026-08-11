ABD’nin Kentucky eyaletinde yaşayan 94 yaşındaki Dan Santos, New York Life sigorta şirketinde 70'inci çalışma yılını geride bıraktı. Çocuklarının ısrarıyla mesaisini haftada iki güne indiren Santos, emekli olmayı reddederek mesleğine devam ediyor.

70 YILLIK İŞ HAYATINDA BİLGİSAYAR KULLANMADAN NASIL ÇALIŞTI?

Santos, New York Life bünyesindeki sigorta acenteliği görevine 1950'li yıllarda başladı. İş dünyasındaki teknolojik dönüşüme ve dijitalleşmeye rağmen kariyeri boyunca hiç bilgisayar kullanmayan Santos, işlerini geleneksel yöntemlerle yürütüyor. 30 yılı aşkın süredir babasıyla aynı ortamda çalışan oğlu Dan Santos Jr. da süreçlere destek veriyor.

ÇALIŞMA TEMPOSU VE GÜNLÜK RUTİNİ NASIL DEĞİŞTİ?

İlerleyen yaşı nedeniyle ailesinin talebi üzerine günlük temposunu düşüren Santos, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere haftada iki kez ofise gidiyor. Çocuklarının kararıyla araç kullanmayı bırakan ve ulaşımı kızı tarafından sağlanan Santos, zihinsel olarak zinde kalmak amacıyla çalışmayı sürdürdüğünü belirtiyor.

Mezun olduğu Bryant Üniversitesi, Santos'un yarım asrı aşan bağış geçmişini ve iş disiplinini özel bir yayınla duyurdu. Şirket ise Ocak 2026'da yaptığı resmi bilgilendirmede, 70 yıllık hizmet süresine ulaşan Santos'un başarı hikâyesine kurumsal sayfasında yer vererek çalışanının kıdemini doğruladı.