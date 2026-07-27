Paris'in merkezinde yer alan ve 1940 yılından bu yana kapısı açılmayan tarihi daire, sahibinin ölümünün ardından mirasçıları tarafından incelendi. 70 yıl boyunca hiç girilmeyen konutun içindeki eşyaların eksiksiz korunduğu tespit edilirken, evden çıkarılan bir sanat eseri açık artırmada rekor fiyata satıldı.

LÜKS DAİRE 70 YIL BOYUNCA NEDEN KAPALI KALDI?

İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman ordularının Fransa'ya ilerlemesi üzerine dairenin sahibi Solange, evi terk ederek şehirden kaçtı. Fransız sosyetesinin tanınan isimlerinden Martha de Florian'ın torunu olan Solange, yaşamı boyunca bir daha konuta dönmedi. Buna karşın, ev üzerindeki mülkiyet hakkını korumak amacıyla hayatının sonuna kadar dairenin tüm faturalarını ve giderlerini titizlikle ödemeyi sürdürdü.

2010 YILINDA KAPILAR AÇILDIĞINDA İÇERİDE NE BULUNDU?

Mirasçıların 2010 yılında kadının vefatının ardından adrese gitmesiyle, 70 yıllık toz tabakasının altında "Belle Epoque" dönemine ait el değmemiş bir yaşam alanı tespit edildi. Yapılan incelemelerde antika mobilyalar, porselen takımlar, dönemin kozmetik ürünleri, kitaplar ve çocuk oyuncakları bulundu. Dairedeki en önemli bulgu ise İtalyan ressam Giovanni Boldini'nin fırçasından çıkan Martha de Florian portresi oldu.

DAİREDEN ÇIKAN ESERİN PARASAL DEĞERİ NE OLDU?

Martha de Florian'ı tasvir eden ve kilitli dairede gün yüzüne çıkarılan tablo, düzenlenen müzayedede 2 milyon euronun üzerinde bir bedelle alıcı buldu. Psikologlar, sahibinin 70 yıl boyunca faturaları ödeyerek evi korumasını geçmişi muhafaza etme arzusu olarak değerlendirdi. Daire, içerideki tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ziyarete kapatılarak özel mülk statüsünü sürdürdü.