Pasifik Okyanusu'nda etkisini artıran Süper El Niño'nun aralık ayı sonunda zirveye ulaşması bekleniyor. 70 yılı aşkın sürenin en güçlü örneği olabileceği belirtilen doğa olayı, 2026-2027 kışında dünya genelindeki hava koşullarını değiştirebilir. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Güney ve Güneydoğu Avrupa genelinde yağışlı ve soğuk hava dalgalarının etkili olması bekleniyor.

Süper El Niño neden bu kadar önemli?

El Niño, Ekvator Pasifik Okyanusu'ndaki deniz suyu sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkıyor. Bu değişim, atmosferdeki basınç sistemlerini ve rüzgarların yönünü etkileyerek dünyanın farklı bölgelerinde hava koşullarını değiştiriyor.

Severe Weather Europe'un 30 Ekim 2026 tarihli analizine göre, Pasifik'teki sıcaklık artışı son haftalarda hızlandı. Tahminler, Süper El Niño'nun etkisinin önümüzdeki aylarda daha belirgin hale geleceğine işaret ediyor.

Bu süreçte atmosferin üst katmanlarındaki kutup girdabında da bozulmalar yaşanıyor. Stratosferdeki bu değişimlerin, birkaç hafta gecikmeyle yeryüzündeki hava koşullarını etkileyebileceği belirtiliyor.

Kasım ayında hava dengeleri değişecek

Kasım ayının ilk günlerinde Kuzey Amerika'da sıcaklıkların birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. ABD'nin güneybatısında ise yağışların artacağı ve daha serin havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Avrupa'da kasım ayının ilk yarısında farklı bir hava tablosu görülebilir. Kuzeybatı Avrupa'da oluşması beklenen güçlü yüksek basınç sistemi, hava akımlarının yönünü değiştirebilir. Kıtanın kuzey, orta ve güney kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Güney ve güneydoğu Avrupa'da ise yağışların artabileceği öngörülüyor.

Kasım sonunda hava nasıl olacak?

Ayın ikinci yarısında Avrupa üzerindeki atmosferik dolaşımın El Niño dönemlerinde görülen düzene yaklaşması bekleniyor. Kuzeydoğu ve doğu Avrupa'da etkili olacak alçak basınç sistemleri, kuzeyden soğuk havanın kıtaya ulaşmasını kolaylaştırabilir.

Buna karşılık Batı Avrupa'da güneyden gelen daha sıcak hava kütleleri etkili olabilir. Güneydoğu Avrupa'da daha düşük sıcaklıklar görülürken kıtanın batı ve orta kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Atlantik'ten gelen nemli hava kütlelerinin ise Avrupa'nın kuzeybatı ve güneybatısında yağışları artırabileceği tahmin ediliyor.

2026-2027 kışında soğuk ve yağışlı hava etkili olabilir

Severe Weather Europe'un mevsimlik değerlendirmesine göre Süper El Niño'nun aralık ayında en güçlü seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu gelişme, özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa üzerindeki atmosferik dolaşımı etkileyebilir.

Kuzey Amerika'da fırtına sistemlerinin güneye kayması, ABD'nin orta ve güney kesimlerinde daha soğuk ve yağışlı koşulların görülmesi bekleniyor. Bazı bölgelerde kar yağışı ihtimalinin de artabileceği belirtiliyor.

Avrupa'da ise sıcaklık ve yağış dağılımının bölgelere göre farklılaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Güney ve Güneydoğu Avrupa genelinde soğuk hava girişleri ve yağışlı sistemler kış mevsiminin öne çıkan gelişmeleri arasında yer alabilir.